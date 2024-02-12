بداح العنزي

زكت لجنة ذوي الإعاقة في المجلس البلدي خلال اجتماعها أول من أمس م.فرح الرومي رئيسا للجنة.



وقالت م.فرح الرومي بعد الاجتماع إن اللجنة تهدف إلى المساهمة في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بشؤون ذوي الإعاقة وضمان تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وإزالة العوائق لتحقيق بيئة سهلة الوصول لجميع فئات المجتمع لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة.



وأضافت م.الرومي: إننا على أتم الاستعداد لسماع المقترحات وتذليل المعوقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني أي فكرة في مصلحتهم وتمكينهم وتحقيق المساواة في جميع الخدمات ودمجهم في المجتمع.



يذكر أن المجلس البلدي وافق خلال جلسته الأخيرة على تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بشؤون ذوي الإعاقة ستقوم بعقد ورش عمل دورية للتعرف على احتياجات ذوي الإعاقة وسبل الاستجابة لها، وعمل خارطة طريق لتسهيل تفعيل «كود الكويت» لإمكانية الوصول وفق التصميم العام، بالإضافة إلى مناقشة ما يحيله المجلس من موضوعات أخرى.