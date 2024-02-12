

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن ترقية الشركة رسميا من السوق الرئيسي إلى السوق الأول في البورصة ابتداء من أمس، في خطوة مهمة للشركة ومساهميها بعد استيفائها لمعايير ومتطلبات السوق الأول، حيث استوفت stc متطلبات السيولة العالمية والقيمة السوقية وحجم التداول في المراجعة السنوية لبورصة الكويت لعام 2024، لتتم بذلك ترقيتها إلى السوق الأول.



وفي ضوء هذا الإنجاز المهم، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية (stc) م.مزيد الحربي: «إن الترقية تعكس المركز المالي القوي لـ stc وثقة المستثمرين القوية بنموذجها التشغيلي، ونحن سعداء بالترقية إلى السوق الأول باعتبار تلك الخطوة بمنزلة مؤشر واضح على كفاءة توجهنا الاستراتيجي وطموحنا نحو الريادة، وإبراز نقاط القوة التشغيلية التي نتمتع بها».



واضاف الحربي: «على مدى السنوات الماضية، شهدت stc العديد من التحولات الجوهرية وعمليات استحواذ كبيرة مكنتها من أن تعزيز مكانتها ضمن أبرز مزودي خدمات الاتصالات والحلول الرقمية في الكويت وفي جميع أنحاء المنطقة».



وذكر أن الانتقال إلى السوق الأول يعد محركا رئيسيا لاستراتيجية stc المؤسسية القائمة على النمو المستدام، فهو يعزز ظهورنا في المجتمع الاستثماري، ويساعد الشركة على جذب نطاقا أوسع من المستثمرين المؤسسين ويرفع مكانتنا في السوق المحلي، كما تعد الترقية بمنزلة شهادة على الثقة التي يضعها مستثمرونا فينا وعلى الأساس المتين الذي بنيناه مع المجتمع الاستثماري.



وأكد الحربي: «تحرص stc باستمرار على تقديم خدمات مبتكرة وأحدث الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين التحول الرقمي لعملائنا والمجتمعات التي نخدمها، وبالنظر إلى المستقبل، تلتزم stc بإثراء حياة عملائها وتوفير قيمة مضافة لمساهميها».



وتابع: «في خطوة نحو العصر الرقمي الجديد، تكمن أولويتنا في مواصلة الاستثمار في التقنيات المتطورة والتوسع في عروض خدماتنا، كما نلتزم بالمحافظة على مكانتنا الرائدة في قطاع الاتصالات ولعب دور محوري في نمو الاقتصاد الكويتي».