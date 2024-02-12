

مفرح الشمري



ضمن انشطة مهرجان القرين الثقافي بدورته الـ29، يقام ملتقى الكويت السينمائي 14 الجاري ويتضمن العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية في فندق الفورسيزون ويمثل الملتقى محطة اساسية لوضع التصورات الخاصة بمستقبل صناعة الفن السابع في الكويت.



وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل ان الملتقى السينمائي سيتضمن مجموعة من الورش المتخصصة التي تغطي مجالات السيناريو والاخراج والانتاج، وستقدمها كوادر عربية وخليجية ومحلية في مختلف المجالات وتم فتح الباب للراغبين في المشاركة في تلك الورش من الكوادر الوطنية للاستفادة من تلك الخبرات المتخصصة.



وتابع: الملتقى السينمائي سيتضمن ايضا معرضا يمثل مراحل الانتاج السينمائي يشمل مجموعة من الصور والوثائق النادرة التي ينشر بعضها للمرة الأولى.



واشار الزامل إلى ان الحدث الاساسي هو الحلقة النقاشية ضمن الحوار الشامل الذي سيضم اكثر من 70 من الكوادر التي تغطي جميع مجالات الحرف السينمائية وأجيالها في الكويت، بالاضافة الى حديث عدد من الكوادر السينمائية التي قدمت مجموعة من التجارب الحديثة في مجالات الاخراج والانتاج وبعد الحوار والدروس السينمائية سيكون هناك في اليوم الثاني لقاء بين اللجنة العليا للسينما في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع الجهاز التنفيذي القائم على النشاط السينمائي بالدولة ويضم عددا من القيادات الاعلامية في وزارة الاعلام وايضا المنتجين في الكويت.



ووجه الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل الدعوة لصناع الفن السابع والاعلاميين والفنانين للمشاركة في الملتقي السينمائي وأنشطته المتعددة.