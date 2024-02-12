

نظمت رابطة هواة المشي فعالية العام الجديد للمشي السريع المقامة لرواد المشي السريع والمعتادة سنويا في بداية كل عام، وذلك في مستهل شهر فبراير شهر الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية، وتخليدا لاسم مؤسس رابطة هواة المشي المرحوم د. عبدالرحمن العوضي.



وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الأعمار المختلفة، وكان حكم الفعالية الرئيسي ممدوح سريع.



وقال منسق الفعالية م.محمود صبري ان نظام اعتماد الفائزين الاوائل كان بنظام النقاط المحتسبة لكل مشارك والتي اعتمدت بمجملها على مجموعة من العناصر المختلفة مثل عمر المشارك وأولوية ترتيبه بنهاية المسافة ومدى الالتزام بالمسار المحدد وتكنيك المشي وآخر تصنيف له.



وأضاف أن رابطة «هواة المشي» تحرص على تنظيم تلك الفعاليات السنوية للحفاظ على ثقافة رياضة المشي التنافسي بالكويت وتكريم رواده من آن إلى آخر مع استذكار الراحلين منهم، وحرصت اللجنة في فعالية هذا العام على تكريم عميد المشائين جابر عبدالرحمن (81 عاما) وحكام الفعالية، وفي مقدمتهم كابتن صابرين خالد (محكمة فئة السيدات).



كما تم تكريم الفائزين الاوائل على الفعالية، حيث فاز علاء الدين المهدى بالمركز الأول برصيد 86 نقطة، وجاء جاه ابراهيم بالمركز الثاني برصيد 65.25 نقطة، وسالم سيد بالمركز الثالث برصيد 65 نقطة، وياسر الشيمي رابعا برصيد 63.5 نقطة.



وفي فئة السيدات جاءت اسماء عبدالرحمن بالمركز الأول يليها الكويتية وحيدة مبارك بالمركز الثاني كما شاركت البطلة الأردنية الدولية سناء بدرانه بشكل شرفي بالفعالية والمشاءه الكويتية نادية المسباح.‏