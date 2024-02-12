

أعلن ريال مدريد، أمس، أن الإصابة التي تعرض لها لاعبه الإنجليزي، جود بيلينغهام، خلال مباراة الريال وجيرونا، هي عبارة عن التواء في الكاحل، وقال بيان رسمي للنادي الملكي: «بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة لاعبنا جود بالتواء شديد في كاحله الأيسر، وعودته تعتمد على مدى تعافيه». من جانبها، ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن مدة غياب بيلينغهام ستكون أسبوعين على الأقل، ما يعني غيابه عن مواجهة لايبزيغ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيسعى الدولي الإنجليزي إلى اللحاق بمباراة الإياب.