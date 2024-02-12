

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الاستعدادات النهائية لحفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) في كلية علي الصباح العسكرية، والذي سيقام برعاية أميرية سامية صباح اليوم الاثنين.



من جهة ثانية، وجه الشيخ فهد اليوسف قطاع الأمن الجنائي باتباع الأسـس والإجـــــراءات القانونيــــة الصحيحة في مجال البحث والتحري وضبط القضايا، ومراعاة الحقوق والحريات، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، وشدد على الانتباه والالتزام واليقظة والعمل الدؤوب والجاهزية الدائمة لضبط الخارجين عن القانون.



تصريحات الشيخ فهد اليوسف جاءت على هامش جولة تفقدية في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس وعدد من القيادات الأمنية. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها أن وزير الداخلية بالوكالة استمع إلى شرح موجز عن طبيعة عمل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ثم تفقد عددا من الإدارات المعنية واطلع على أعمال وإنجازات قطاع الأمن الجنائي وأهم الضبطيات التي قام بها في جميع المجالات.