

محمود عيسى



توقعت شركة «الايد ماركتس» أن تصل قيمة سوق التأمين عبر الإنترنت على مستوى العالم إلى 330.1 مليار دولار بحلول عام 2031 في ضوء عروض الشركات حسب شرائح المستخدم النهائي، مضيفة ان الزيادة في انتشار الإنترنت لها تأثير كبير على تغيير تفضيلات العملاء.



وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أسرع نمو في السنوات القادمة، حيث يساعد في تحديد أنواع مختلفة من معلومات بوليصة التأمين وإدارتها والتحكم فيها.



وبلغت قيمة سوق التأمين العالمي عبر الإنترنت 53.2 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 330.1 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.2% من عام 2022 إلى عام 2031.



وقد انطوى التقرير على تحليل مفصل لأهم الاستراتيجيات الفائزة، واتجاهات السوق المتطورة، وحجم السوق وتقديراته، وسلسلة القيمة، وجيوب الاستثمار الرئيسية، والمحركات والفرص، والمشهد التنافسي، والمشهد الإقليمي، وبالتالي فإن التقرير يعتبر مصدرا مفيدا للمعلومات للداخلين الجدد والمساهمين والمتسابقين الأوائل والمساهمين في تقديم الاستراتيجيات اللازمة لسوق التامين في المستقبل واتخاذ الخطوات الأساسية لتعزيز مكانتهم في السوق بشكل كبير.



واعتبر التقرير تفشي جائحة كورونا عاملا إيجابيا ساعد على نمو سوق التأمين العالمي عبر الإنترنت، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الخدمات المالية وغيرها من خلال تعزيز وسائل التواصل عن بعد، ما عزز الحاجة المتزايدة لإعادة تجميع وإعادة تصميم الحلول التشغيلية لتلبية طلب حاملي بوالص التامين من خلال الوسائل الحديثة عبر الإنترنت.



ويقدم التقرير تقسيما تفصيليا لسوق التأمين العالمي عبر الإنترنت استنادا إلى حجم المؤسسة ونوع التأمين والمستخدم النهائي والمنطقة. يقدم التقرير تحليلا شاملا لكل شريحة والقطاع الفرعي الخاص بها بمساعدة الرسم البياني والجدولي.



ويمكن أن يساعد هذا التحليل بشكل أساسي اللاعبين في السوق والمستثمرين والداخلين الجدد في تحديد ووضع الاستراتيجيات بناء على القطاعات الأسرع نموا وأعلى الإيرادات المذكورة في التقرير. واستنادا إلى حجم المؤسسة، استحوذ قطاع المؤسسات الكبيرة على الحصة السوقية الرئيسية في عام 2021، حيث تجاوزت أكثر من ثلثي سوق التأمين العالمي عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن يحافظ هذا القطاع على مكانته القيادية خلال الفترة المتوقعة. ومع ذلك، من المتوقع أن يسجل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أسرع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.5% خلال فترة التوقعات.



واستنادا إلى نوع التأمين، فقد استحوذ قطاع التأمين على الحياة على أكبر حصة في السوق في عام 2021، وهو ما يمثل أكثر من نصف حجم سوق التأمين عبر الإنترنت العالمي، ومن المتوقع أن يحافظ على مكانته القيادية خلال الفترة المتوقعة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يسجل قطاع التأمين الصحي أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 22.6% خلال فترة الدراسة.



ومن حيث المستخدم النهائي، استحوذ قطاع شركات التأمين على أكبر حصة سوقية في عام 2021، وهو ما يمثل نصف حجم سوق التأمين عبر الإنترنت العالمية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يحافظ نفس القطاع على مكانته القيادية خلال فترة التوقعات. ورغم ذلك، من المتوقع أن يسجل قطاع الوسطاء الإداريين من الغير أعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.8% خلال الفترة المتوقعة.