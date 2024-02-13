

توجت مرابط خيل كويتية أول من أمس بثلاث ميداليات (ذهبية وفضيتين) في ختام منافسات «بطولة الخيل العربية الجزيرية الأصيلة» في نسختها الثالثة ضمن مهرجان «كتارا» الدولي للخيل العربية والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.



وتوج المهر «نادر الغنايم» من «مربط الغنايم» ملك إياد الثويني من الكويت بالميدالية الذهبية لفئة «الأمهر ذات العمر الأقل من أربع سنوات»، والمهر «مجرن السلام» لـ «مربط السلام» لمالكه محمد الرخيص من الكويت بالميدالية الفضية في ذات الفئة.



كما أحرز المهر «فاخر الهلالية» لـ «مربط الهلالية» لمالكه براك الهاجري من الكويت الميدالية الفضية لفئة «الأمهر من عمر السنة».