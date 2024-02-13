

دمشق - هدى العبود



أعلنت شركة «صباح إخوان» عن انطلاق تصوير مسلسل «تاج» بالعاصمة السورية (دمشق)، على أن يتم عرضه في رمضان المقبل، والعمل دراما اجتماعية من توقيع المخرج سامر البرقاوي.



وأوضحت مصادر مقربة من الشركة المنتجة أن العمل سيكون سورياً بحتاً ولن يضم ممثلين عرب، كما أنه سيصور بشكل كامل في دمشق.



وعن مضمون «تاج»، قالت المصادر انه سيقدم أحداثا حصلت في دمشق بأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، مؤكدة أنه احتاج إلى وقت طويل من ناحية التحضير للأحداث والديكور لأنه يتضمن مشاهد تاريخية، ونظرا لأهمية الأحداث التي يترقبها المشاهدون فان الفنانة فايا يونان تلقت تدريبا خاصا في التمثيل تحت إدارة المخرج والممثل المسرحي اللبناني عصام بوخالد، لتكون جاهزة للوقوف أمام الكاميرا وتأدية مشاهدها بشكل جيد.



بدوره، أكد الفنان جوان خضر لـ «الأنباء» أنه سيجسد شخصية «عامر» من خلال المسلسل، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية، وفي مقدمتهم الفنان القدير بسام كوسا، تيم حسن، الفنانة فايا يونان، نورا رحال، وآخرون، وقال خضر: لا أستطيع الكشف عن ماهية الشخصية أو مضمون العمل، لأن هناك التزاما من قبل الفنانين مع الشركة على عدم الإضاءة على أحداث القصة، انتظرونا من خلال عمل يحمل الكثير من الممتعة، ومن شاهد البوستر على منصات التواصل الاجتماعي يدرك أن هناك تفاعلا كبيرا عبر عنه المشاهدون من خلال حماسهم وشوقهم لمتابعة العمل في شهر رمضان المبارك.



وتابع: انتظرونا أيضا في مسلسل «كانون» والذي أجسد خلاله شخصية «حسام» وهو رجل يسعى إلى الإنصاف لمن ظلم ويحارب الفاسدين، باختصار العمل يقدم حالة الفوضى التي يعيشها الأغلبية في المجتمع السوري، لكن بأسلوب اجتماعي بوليسي قائم على التشويق والإثارة، من خلال تقديم شرائح عديدة، منها ما يتعلق بتجارة الأعضاء والمخدرات وبيع المسروقات والتزوير.



وقال المنتج جميل الغيث، ناصر جوابرة للإعلام: «كانون» قصة شعب وحياة وطن يحتوي على المتناقضات بين القمة والقاع، فهنالك السقف الثري الغني وهناك القاع حيث الفقر والاحتياجات الشديدة، وما بينهما مجموعة من الناس التي تحتوي الطيبين والأخيار والأشرار، ويتخلل ذلك أحداثا تتعلق بتجاوزات قانونية وأخلاقية، مكملا: «كانون» شخص يشعر بالظلم في مجتمعه، عاش الفقر والاضطهاد فأراد أن يخلص المجتمع من هذه الحالة قدر إمكانه عندما أصبح رجلا قويا.



يذكر أن «كانون» من تأليف علاء مهنا، معالجة درامية خالد إبراهيم، إنتاج شركة «بايورتا» للمنتجين جميل الغيث وناصر الجوابرة، المنتج المنفذ يامن ست البنين، ومن ابرز النجوم المشاركين فيه: بسام كوسا، سمر سامي، جوان خضر، مهيار خضور، ميلاد يوسف، رنا الأبيض، هبة نور، سلمى المصري، طارق مرعشلي، عبدالفتاح المزين، فرح خضر، وائل زيدان، محمد قنوع، إنجي مراد، سارة بركة.