

أثيرت حالة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية حول عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى طليقها حسام حبيب مؤخرا، بعد مرور عدة أسابيع على انفصالهما، لتثار العديد من التساؤلات من قبل الجمهور حول هذا الأمر.



وكشف المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب، حسب مجلة «سيدتي»، حقيقة المزاعم المتداولة بشأن عودتها إلى حبيب، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، ولم تتزوج منه مجددا كما يردد البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وحسبما قال المحامي، فإن التواصل بين شيرين وحسام، لم ينقطع بينهما بمجرد وقوع الطلاق في ديسمبر الماضي، بل ظلت العلاقة قائمة بينهما في إطار من الصداقة، موضحا أنه بينهما حالة من الود والاحترام، وليست سيئة كما يزعم البعض.



يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت مزاعم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول دخول شيرين عبدالوهاب في علاقة عاطفية جديدة مع أحد الأطباء، قبيل أيام من احتفاله بالزواج من إحدى الفنانات، الأمر الذي دفع المستشار القانوني لها أن يخرج ليحذر من الزج باسمها في مثل هذه الأمور، وأن يتخذ الإجراءات القانونية حال تكرار ذلك.