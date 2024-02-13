

ردت الفنانة سوزان نجم الدين على الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا بعد تصريحها بأنها تمتلك «الحاسة السادسة» التي تخولها التنبؤ بأمور قد تحدث في حياتها والآخرين، وقالت إنها لم تندم على تصريحها، مشيرة إلى أنه يحق لكل شخص التعبير عن آرائه ومعتقداته.



وأضافت سوزان، حسب موقع «فوشيا»: لم أحزن من التعليقات، كل إنسان يستطيع رؤية الأمور من منظاره الخاص، لكن لا أحد ينكر أن هناك حقائق يتم التحدث عنها وتنقسم الآراء حولها سواء من خلال تأييدها أو معارضتها.



وتطرقت نجم الدين إلى مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين، الأول «الصديقات» وتجسد فيه شخصية صاحبة مركز تجميلي تعود بعد عشرين عاما للجمع بين صديقاتها اللواتي كن ينتمين للفرقة الراقصة نفسها.



كما تحل ‏ضيفة ‏على مسلسل «‏الحشاشين»، بطولة كريم عبدالعزيز، وتقدم ضمن أحداثه دور امرأة شريرة محركة ‏لكل الأحداث.



وتوقفت سوزان عند وضع الساحة الفنية التي تشهد انفصال العديد من النجوم، وقالت: الحياة أصبحت صعبة جدا، لا يستطيع أحد أن يتحمل تصرفات الآخر، سعيدة بحياتي الحالية، وإذا قررت يوما الارتباط، فهذا يدل على أنني اخترت الشخص المناسب.