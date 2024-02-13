

طمأنت الفنانة صفاء سلطان جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية، نقلت على أثرها إلى العناية المشددة بأحد المستشفيات في الأردن، مؤكدة أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، وقالت إنها تعرضت لوعكة صحية خلال تصوير مسلسل «القضية 1»، موجهة الشكر للكوادر الطبية التي تابعت حالتها، مشيرة إلى أنها تجاوزت حالة الخطر.



وأعربت صفاء، حسب موقع «فوشيا»، عن سعادتها بالمفاجأة التي قدمها صناع مسلسل «الصديقات»، إخراج محمد زهير رجب، وإنتاج شركة قبنض، احتفالا بعودتها بالسلامة لاستكمال تصوير مشاهدها، رغم تأخرها عنهم 6 أيام، ووصفت شخصيتها في العمل بالجديدة والمختلفة، إذ تقدم رفقة الفنانة نظلي الرواس «ديو» مميزا، مع أمنياتها أن تلاقي نجاحا واسعا.



وحول الظروف القاسية التي تواجه الفنانين، أشارت إلى معاناتها من ظروف الطقس في «الصديقات»، إذ بدأت تصويره خلال فصل الصيف، ليستمر حتى الوقت الحالي بالأجواء الباردة، وبملابس صيفية، مؤكدة في سياق آخر أنها ستقدم في مسلسل «بيت أهلي» ثنائية جديدة تجمعها بالفنان أيمن زيدان، تختلف عما قدماه بالموسم الرمضاني الفائت من خلال «زقاق الجن»، إذ ستظهر بشخصية «الخانم يسرا»، وهي مفاجأة للجميع.