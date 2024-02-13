

كشفت الفنانة ميس حمدان، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «السيستم»، من بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، مؤكدة أنها ترفض ما يطلق عليه «ضيف شرف» وأن شخصيتها محورية في هذا العمل. وقالت: «مبروك لكل طاقم العمل وكل أبطاله، أنا عملت مشهدين حلوين أوي ومبحبش كلمة ضيفة دي، والمشهدين كانا محوريين في الفيلم».



وتابعت ميس في تصريحات صحافية على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم، مبدية إعجابها الشديد بالفكرة. وأردفت: «أحمد الفيشاوي في الحقيقة مالوش علاقات نسائية، والسينما بتستحمل كل الأفكار والتجديد، وعجبتني الفكرة وإن طارق لطفي يطلع بالشخصية دي ويطلع رجل لعوب وهو بيطلع دايما وقور».



وعن رسالتها إلى الجمهور بمناسبة اقتراب «عيد الحب»، قالت حمدان: «أنا بحب الحب والناس بتقول خليكي لوحدك من غير شريك حياة، لأ إحنا بشر والبشري بيحتاج يكون في إنسان معاه».



وتدور أحداث فيلم «السيستم» حول نوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية، وفكرته مأخوذة من فيلم أجنبي بعنوان «هيتش» من بطولة الفنان ويل سميث، وعرض عام 2005، ويشارك في البطولة: طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، وميس حمدان ضيفة شرف خلال الأحداث، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.