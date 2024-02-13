القاهرة ـ هناء السيد



أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالسياسة الكويتية بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن التقدير الكبير لجهود سموه البناءة في دعم التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري بمقر مندوبية دولة الكويت في القاهرة.



وقال السفير طلال المطيري ان العسومي أكد خلال اللقاء أهمية دور دولة الكويت في المحافل العربية والإقليمية والدولية لدعم فلسطين وكذلك دورها المحوري في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.



وأشاد بإسهامات البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن جهود البرلمان ساهمت كثيرا في التنسيق والتعاون الوثيق بين الديبلوماسية الرسمية والديبلوماسية البرلمانية.



وأضاف السفير أن اللقاء تطرق إلى بحث التعاون بين الجانبين في مسائل محل اهتمام مشترك وقضايا ومستجدات الأوضاع على الساحة العربية.