تسلم وزير الخارجية عبدالله اليحيا نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الكويت رودريغو دي اراوجو جابش وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام الوزارة.



وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



الى ذلك التقى وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء جائزة د.عبدالرحمن السميط للتنمية الافريقية عبدالله اليحيا في ديوان عام الوزارة مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة فرحان حيث تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات المتعلقة بجائزة السميط للتنمية الأفريقية والمواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس أمناء الجائزة لهذا العام بالإضافة إلى مناقشة الاستحقاقات القادمة في هذا الإطار. كما تم خلال اللقاء استعراض أطر تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسة في مجالات البحث العلمي والدراسات عبر تنفيذ مشاريع علمية وبحثية مشتركة مع معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي وبالتعاون مع الجامعات والكليات العالمية والمعاهد الدولية المتخصصة في مجال التدريب والمراكز المعنية بالتأهيل البحثي والدراسات خدمة للمصالح المتبادلة ودعما للمبادرات الوطنية في ذات السياق.