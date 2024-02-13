1.3 مليار دينار معاملات بطاقات الائتمان في الشراء عبر المواقع الإلكترونية.. بنمو 14.7%

62.5 % من السحوبات على المكشوف من البطاقات ينفق داخل الكويت بإجمالي 2.54 مليار دينار



أحمد مغربي - علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن أن إجمالي الإنفاق من خلال بطاقات الائتمان (Credit Cards) خلال 2023 شهد نموا بواقع 16.6% ليبلغ 4 مليارات دينار، مقارنة بإجمالي قيم معاملات تمت عبر تلك البطاقات خلال 2022 بقيمة 3.48 مليارات دينار، أي بصافي زيادة بلغ 581 مليون دينار، حيث تعتبر هذه البطاقات الأكثر استخداما في المشتريات الإلكترونية في الخارج، إضافة إلى استخداماتها المتعددة في الشراء أو السحب الكاش، وتبدو ضرورية للمسافرين في الخارج.



وتدفع الفوائد عن طريق هذه البطاقات حسب المبالغ فيها، لكن سحب الكاش عن طريقها يكبد حاملها فوائد إضافية تراكمية حسب فترة السداد والمبالغ المسحوبة، ويلاحظ ان ارتفاع أسعار الفائدة عالميا خلال العام الماضي والتي وصلت حسب بنك الكويت المركزي إلى 4.25% سيكبد أصحاب تلك البطاقات فوائد أعلى عند السحب كاش.



وأظهرت البيانات التي ترصد الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمــــين في الكويت وخارجها عبر بطاقات الائتمان أن متوسط ما ينفقه المواطنون والمقيمون بالدين عبر بطاقات الائتمان يوميا في الكويت يبلغ نحو 11.2 مليون دينار.



وأظهرت البيانـــــات أن 62.5% مـــن سحوبات المواطنين والمقيمين على المكشوف من بطاقاتهم الائتمانية ينفق داخل الكويت بإجمالي 2.54 مليار دينار من أصل 4.07 مليارات دينار خلال 2023، بينما استحوذ الصرف عبر البطاقات الائتمانية خارج الكويت على 37.5% من الانفاق بواقع 1.52 مليار دينار.



وتظهر تلك الأرقام أن سحوبات المواطنين والمقيمين من بطاقات الائتمان خلال الربع الرابع من 2023 (الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر) بلغت مليار دينار، إذ سجل إجمالي المعاملات لدى القطاع المصرفي في أول 9 اشهر من 2023 نحو 3.04 مليارات دينار.



ووفقا للبيانات، فإن عمليات شراء السلع والدفع مقابل الخدمات عبر نقاط البيع المباشر من خلال بطاقات الائتمان استحوذت على 54% من سحوبات المواطنين والمقيمين، إذ ارتفعت بنسبة 21% خلال 2023 وبما قيمته 383 مليون دينار لتصل إلى 2.2 مليار دينار، مقارنة مع 1.8 مليار دينار في نهاية 2022.



وأظهرت البيانات أن الانفاق على الشراء المباشر ببطاقات الائتمان داخل الكويت ارتفع بنسبة 24% بما قيمته 289 مليون دينار ليصل إلى 1.5 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 1.2 مليار دينار بنهاية 2022، كما ارتفع الانفاق عبر ذات البطاقات للشراء المباشر خارج الكويت بـ 15.28% بما قيمته 94 مليون دينار ليصل إلى 709 ملايين دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 615 مليون دينار بنهاية 2022.



وسجلت سحوبات المواطنين والمقيمين للكاش على المكشوف نحو 13% من إجمالي السحوبات على المكشوف خلال 2023، إذ ارتفعت بما نسبته 5.3% بقيمة 27.4 مليون دينار لتصل إلى 538.9 مليون دينار مقارنة مع 511.5 مليون دينار في 2022.



وارتفعت سحوبات الكاش على المكشوف داخل الكويت بنسبة 5.26% بما قيمته 24.7 مليون دينار في 2023 لتصل إلى 493.7 مليون دينار مقارنة مع 469 مليون دينار في 2022، وارتفع السحب أيضا خارج الكويت بنسبة 6.8% بما قيمته 2.9 مليون دينار ليصل إلى 45.2 مليون دينار في نهاية 2023 مقارنة مع 42.3 مليون دينار في نهاية 2022.



واستحوذ الإنفـــــاق عبر الانترنت للمواقع الإلكترونية ببطاقـــات الائتمان على 32.5% من إجمالي الانفاق، بعدما استحوذ على 1.3 مليار دينار بارتفاع 170.3 مليون دينار وبزيادة نسبتها 14.7% مقارنة مع انفاق بلغ 1.15 مليار دينار في نهاية 2022.



وزاد الانفاق ببطاقات الائتمان عبر المواقع الإلكترونية في الخارج بنسبة 6.7% بما قيمته 48.6 مليون دينار ليبلغ 772 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 723.4 مليون دينار بنهاية 2022.



وارتفع الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية ببطاقات الائتمان داخل الكويت بنسبة 28.4% بما قيمته 121.6 مليون دينار ليصل إلى 550.2 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 428.6 مليون دينار في 2022.