كشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية، عن احتلال الكويت المرتبة الرابعة عربيا كأكثر الدول تصديرا للنفط إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2023، حيث صدرت الكويت نفطا إلى أميركا بقيمة بلغت 612.24 مليون دولار، وبكميات بلغت 7.465 ملايين برميل.



وتظهر البيانات أن صادرات النفط الكويتي إلى الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2023 بلغت قيمتها 65 مليون دولار، بكمية بلغت 800 ألف برميل، فيما لم تصدر الكويت نفطا إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أكتوبر الماضي، وقامت خلال نوفمبر بتصدير كمية بلغت 651 ألف برميل، بقيمة 53.42 مليون دولار، وبلغت كمية صادراتها 1.62 مليون برميل بشهر أغسطس، بقيمة 149.51 مليون دولار.



وتشير البيانات إلى أن إجمالي صادرات النفط الخام لـ 5 دول عربية، هي: السعودية والعراق وليبيا والكويت والإمارات، إلى الولايات المتحدة الأميركية، بلغ كمياتها بنحو 235.098 مليون برميل، بقيمة بلغت 18.954 مليار دولار خلال عام 2023.



وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة قائمة الدول المصدرة للنفط، مستحوذة على 55% من إجمالي صادرات الدول العربية من النفط خلال العام السابق، وصدرت المملكة نفطا بلغت قيمته 10.48 مليارات دولار، لكميات بلغت نحو 125.69 مليون برميل، بينما بلغت قيمة ما صدرته خلال ديسمبر الماضي 599.119 مليون دولار، وكميات بنحو 7.1 ملايين برميل.



ويليها صادرات النفط لدولة العراق خلال العام الماضي، التي بلغت قيمتها 5.477 مليارات دولار، وبكميات بلغت 78.1 مليون برميل، فيما بلغت قيمة صادرات ديسمبر السابق نحو 297.183 مليون دولار، بكمية بلغت 3.86 ملايين برميل.



وحلت صادرات النفط الليبي ثالثا، حيث صدرت لأميركا كميات بنحو 17.5 مليون برميل، بقيمة 1.535 مليار دولار، مقارنة بـ2.457 مليون برميل بقيمة 234.372 مليون دولار في ديسمبر.



وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة خامسا بصادرات نفط بلغت خلال الفترة المحددة بنحو 6.34 ملايين برميل، وبقيمة نحو 547.5 مليون دولار، وبلغت كمية صادراتها في شهر ديسمبر 2023، بنحو 1.221 مليون برميل بشهر ديسمبر، فيما بلغت قيمة صادرات نوفمبر السابق نحو 47.13 مليون دولار بكمية بلغت 500 ألف برميل.



يذكر أنها لم تصدر نفطا إلى الولايات المتحدة خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس خلال عام 2023، وبلغ إجمالي واردات النفط الإماراتي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 1.427 مليون برميل بقيمة إجمالية بلغت 123.169 مليار دولار.



وأوضحت البيانات الأميركية أن إجمالي واردات النفط بالولايات المتحدة خلال العام الماضي، بلغت نحو 2.326 مليار برميل بقيمة 165.08 مليار دولار، بينما خلال ديسمبر بلغت كمية وارداتها 196.125 مليون برميل بقيمة 13.485 مليار دولار.