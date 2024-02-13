شريف حمدي



مع التوسع في العمليات الشرائية سواء من قبل الأفراد أو المؤسســــات والصناديق الاستثمارية، بدعم كبير من النتائج المالية المعلنة للعام الماضي والتوصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة، واستمرار ارتفاع اسعار النفط بالسوق العالمي ليتجاوز النفط الكويتي 80 دولارا للبرميل، فضلا عن ترقي 3 أسهم لسوق النخبة أول من أمس هي «الأهلي» و«الصالحية» و«STC»، تعززت الثقة في السوق بشكل عام وانعكست هذه المعطيات الايجابية على جميع المؤشرات والمتغيرات.



وباستمرار النشـــاط الايجابي لمجمل اداء ســوق الأسهم الكويتي، أضــافت القيمة السوقية على مدار الجلستين الماضيتين من الأسبوع الجاري 613 مليون دينار بارتفاع بنسبة 1.4% بواقع 458 مليون دينار في جلسة افتتاح الأسبوع، وبواقع 155 مليون دينار دينار بجلسة أمس التي اكتست باللون الأخضر، لتواصل القيمة السوقية قفزاتها إلى 43.462 مليار دينار بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ 42.849 مليارا في جلسة ختام الأسبوع الماضي.



في المقابل تراجعت السيولة المتدفقة للسوق أمس بنسبة 17% تقريبا، إذ بلغت المحصلة 66.5 مليون دينار مقارنة بـ 80.4 مليون دينار أول من أمس، واستحوذ سهم «بيتك» الذي جاء بالصدارة للجلسة الثانية على التوالي على النصيب الأكبر من سيولة أمس، بتداولات قيمتها 19.5 مليون دينار، تلاه سهم أجيليتي بـ 3.6 ملايين دينار، ثم سهم ايفا بـ 3.2 ملايين دينار، تلاه سهم الاستثمارات بـ 2.4 مليون دينار، ثم سهم الوطني بـ 2.2 مليون دينار.



وارتفعت أمس كميات الأسهم المتداولة بنسبة محدودة بلغت 0.8%، إذ بلغت كميات التداول خلال الجلسة 245 مليون سهم ارتفاعا من 243 مليون سهم بجلسة الأحد، وجاء بصدارة الأسهم الاكثر تداولا سهم «بيتك» بـ 24.4 مليون سهم، تلاه سهم «وثاق» بـ 16.9 مليون سهم، ثم سهم «برقــان» بـ 10.6 ملايين سهم.



وشهدت جلسة أمس ارتفاعا جماعيا للمؤشرات بواقع 0.27% لمؤشر السوق الأول بمكاسب 21.4 نقطة ليصل إلى 8079 نقطة معززا بقاءه فوق مستوى 8 آلاف نقطة الذي بلغه بجلسة الأحد الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78% بمكاسب 46.6 نقطة ليصل إلى 5990 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% بمكاسب 26.3 نقطة ليصل إلى 7360 نقطة.



وقاد ارتفاع السوق أمس 9 قطاعات تصدرها قطاع التكنولوجيا بـ 2.8%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 1.9%، فيما حقق قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.4%، كما ارتفعت القيمة السعرية لأسهم 70 شركة مقابل انخفاض القيمة لأسهم 37 شركة، واستقرت القيمة لأسهم 20 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 22 شركة.