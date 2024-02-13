أطلق الرئيس بايدن حسابا له على منصة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي بتسجيل مصور مدته 26 ثانية، في محاولة منه على ما يبدو لجذب الشباب إلى حملته الانتخابية، من اجل اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.



ونشرت حملة الرئيس الديموقراطي مقطع فيديو من نهائي دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، وأرفقت بالفيديو تعليق «مرحبا يا رفاق».



وفي التسجيل المصور، تطرق بايدن البالغ 81 عاما إلى مواضيع تراوحت بين السياسة والدوري الوطني لكرة القدم الأميركية.



وقال مسؤولون في حملة بايدن إن هدف إنشاء الحساب الوصول إلى ناخبين على جميع منصات التواصل الاجتماعي.



إلا أن المثير في هذه الخطوة أن إدارته طلبت مرارا بحظر التطبيق الصيني من الأجهزة الحكومية جراء مخاوف متعلقة بالخصوصية.



لكن بايدن يحاول على ما يبدو الوصول إلى الناخبين الشباب والمراهقين، الذين أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنهم غير راضين عن سياسته الخارجية، وسط تراجع شعبيته بين صفوفهم.



وفي سياق متصل، نشر بايدن على منصة «إكس» أمس صورة له وأشعة الليزر تخرج من عينيه، وعلق عليها «كما خططنا له»، وهو الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات حول الصورة، لدرجة أن بعض المتابعين ظنوا أنها منشورة على حساب ساخر يحمل اسم الرئيس الأميركي.



وظهر الرئيس جو بايدن في هذه الصورة المخيفة بعينين باللون الأحمر، مع أشعة الليزر تخرج منها.



على صعيد آخر، أدخل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى قسم العناية المركزة بسبب مشكلة في المثانة بعدما فوض نائبته القيام بمهامه، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع (الپنتاغون)، حيث ان اوستن مصاب بسرطان البروستاتا.



وقال المتحدث باسم «الپنتاغون» بات رايدر في بيان إن نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس «تسلمت الوظائف والمهام»، مضيفا أنه تم إبلاغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك.



وأفادت «الپنتاغون» في بيان لاحق نقلا عن أطباء وزير الدفاع بأن أوستن «أدخل إلى قسم العناية المركزة في مركز وولتر ريد العسكري الطبي للحصول على العناية والخضوع للمراقبة».



يأتي ذلك بعد أسابيع على كشف أن أوستن (70 عاما) أبقى زياراته السابقة إلى المستشفى سرية ولم يبلغ الرئيس جو بايدن مباشرة عن تشخصيه بالسرطان، ما أثار انتقادات في وقت تواجه الولايات المتحدة أزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.



لكن هذه المرة، صدر الإعلان بعد قرابة الساعتين على إدخاله المستشفى أمس الاول.



وجاء في آخر بيان نسب إلى الطبيبين في مركز وولتر ريد العسكري الطبي جون مادوكس وغريغــــوري تشيسنت «من غير الواضح في هذه المرحلة مدة بقاء الوزير أوستن في المستشفى».



وأكد البيان «لا يتوقع أن تؤثر مشكلة المثانة الحالية على تعافيه الكامل المتوقع. ولاتزال توقعات شفائه من السرطان ممتازة».



ودعا الكثير من النواب الجمهوريين إلى إقالة أوستن لكن بايدن أكد أنه ما زال يثق بوزير الدفاع رغم أنه انتقد تصرفه غير الحكيم لإخفاء مرضه.