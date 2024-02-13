كشفت «جمعية اللحامين» في دمشق، أن معظم اللحوم التي تباع في أسواق العاصمة على أساس أنها لحم «عجل»، هي بالأساس «لحوم أبقار»، مشيرة إلى تناقص أعداد العجول والخراف المذبوحة يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك بفعل تدني القدرة الشرائية.



ونقلت صحيفة «الوطن» عن رئيس جمعية لحامي العاصمة محمد يحيى الخن، أن «أسعار اللحوم أصبحت مرتفعة وتجاوزت القدرة الشرائية لدى غالبية المستهلكين، ما أدى إلى انخفاض عدد الذبائح».



وأوضح الخن أن عدد الخراف المذبوحة يوميا في دمشق انخفض إلى 500 رأس وسطيا، في حين لم يتجاوز متوسط عدد العجول المذبوحة يوميا 35 عجلا، مؤكدا أن أغلب اللحوم التي تباع على أساس أنها لحوم عجول في العاصمة هي بالأساس لحوم أبقار.



وبين أن سعر الكيلوغرام من لحم العجل الهبرة حاليا عند 160 ألف ليرة على حين أن سعر كيلوغرام الحي منه يتراوح بين 60 و65 ألف ليرة، ويبلغ سعر كيلوغرام البقر الحي بين 50 و55 ألفا.