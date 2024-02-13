نظمت «لوياك» برعاية بنك الكويت الوطني رحلة إلى المملكة المتحدة تم تخصيصه للفتيات من 14 إلى 17 سنة وبمشاركة 8 منتسبين، وهو برنامج مخصص للقيادة الشابة يتضمن منهج العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية ويأتي بالتعاون مع شركه فرانكلين كوفي للتعليم، حيث تضمنت الرحلة العديد من الأنشطة، منها ركوب الدراجات واستكشاف الغابة والتعرف على النظام البيئي بمشاركة مختصين في هذا المجال، بالإضافة إلى مسابقة كنز وأنشطة تعلم الطهي والاعتماد على النفس.



ويأتي البرنامج بهدف صنع جيل من القادة المفكرين وصقل المواهب الشابة وتعزيز مدى الوعي لديهم وتقوية شخصيتهم وتعزيز مبادئ عديدة أخرى.



وقالت مدير التطوير الاستراتيجي في «لوياك» نينار القامس إن الرحلة توفر القيادة الدولية للطلاب وتعطيهم الفرصة وتساعدهم على إمكانية الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم، واستكشاف ثقافة جديدة، وممارسة مهاراتهم القيادية في بيئة عالمية، واستكشاف مجموعة واسعة من الأنشطة.



وتابعت القامس: ثبت أن مثل هذه البرامج الغامرة تزيد من الوعي الذاتي لدى الشباب وتساعدهم على اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق أهدافهم الشخصية.



بدورها، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني دانة الفرس إن الرحلة تأتي في إطار دعم البنك فعاليات وأنشطة مؤسسة لوياك ذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تلتقي مع الأهداف المجتمعية للمؤسستين والتي تخدم المجتمع من خلال العمل على أهداف مستدامة عدة تتعلق بالشباب والشابات وتمكينهم.



وأضافت الفرس: إن البنك يحرص باستمرار على دعم الشباب من خلال رعاية مثل هذه البرامج الهادفة، لتعليم الشابات، لاسيما في عمر المراهقة، على العادات الأكثر فاعلية، منها تحمل المسؤولية وتطوير شخصيتهم وتعزيز ثقتهم في أنفسهم، وكيفية تحديد أهدافهم المستقبلية.