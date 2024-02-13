طالب رئيس لجنة محافظة الفروانية في المجلس البلدي خالد المطيري بإقرار الميزانية الخاصة بتطوير طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى الجواخير ضمن ميزانية العام 2024/2025، وذلك بعد أن قدمت هيئة الطرق والنقل البري عرضا مرئيا حول الطريق، مؤكدا أهميته في ظل التطور العمراني ووجود منطقة غرب عبدالله المبارك.



وقال المطيري خلال اجتماع اللجنة أمس انه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص توسعة الموقع خزان تجميع مياه الأمطار ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية، ومساري ربط لتصريف مياه الأمطار، كما وافقت على طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع مؤقت للسوق المركزي ضمن منطقة الفردوس قطعة 9، وأبقت اللجنة على جدول أعمالها السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير كبد.



وأضاف أن اللجنة أحالت كتاب وكيل وزارة الداخلية بخصوص طلب لجنة محافظة الفروانية بالمجلس البلدي بشأن الاستفسارات المطلوبة التي تخص المقترحات الخمسة لتحسين الحركة المرورية بشارع سالم المزين الكائن بمنطقة خيطان إلى الجهاز التنفيذي، كما أبقت على جدول أعمالها الكتاب المقدم من وزارة الأشغال بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة بمختلف مناطق الكويت.



وبين أن اللجنة أبقت طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسارات تصريف مياه الأمطار حول منطقة 4 جنوب عبدالله المبارك الإسكانية على جدول أعمالها، كما أحالت إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بإنشاء شارع خدمات في منطقة صباح الناصر من جهة الدائري السادس.



وحفظت اللجنة كتاب صاحب العلاقة بشأن طلب تخصيص موقع بديل المحول كهرباء خيطان الجنوبي قطاع 1 قطعة 1، كما أحالت إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن عمل مخرج من الدوار الواقع بمنطقة غرب عبدالله المبارك - قطعة 6 - شارع 658.



..و يقترح تخصيص مواقع لمحطات وزن الشاحنات على الطرق السريعة



قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا بتخصيص مواقع لإنشاء محطات وزن الشاحنات على الطرق السريعة. وقال المطيري في اقتراحه: تعد الطرق من أهم مقومات التقدم والتطور في حياة الأفراد فهي تسهم في اختصار المسافات وتيسير حركة التجارة، ومن المهم الحفاظ على شبكة الطرق وجودتها وصيانتها، لكن هناك العديد من الشاحنات والآليات الثقيلة التي تزيد حمولتها عن الحد المسموح به في الطرق مما يتسبب بأضرار كبيرة للبنية التحتية للطرق وتلف وانزلاق واعوجاج في طبقة الإسفلت وهبوط في تربة الطرق، الأمر الذي يؤثر سلبا في تدمير الطرق وانتهاء عمرها الافتراضي. لذلك أقترح: تخصيص مواقع على الطرق السريعة لإنشاء محطات وزن الشاحنات للتأكد من مطابقة حمولة الشاحنة ومواصفاتها وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الأشغال.