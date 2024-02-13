مع انطلاق فعالية حملة «يا زين تراثنا» لعام 2024، قام البنك التجاري بتنظيم زيارة لطلاب مدرسة الأطفال المبدعين العالمية في منطقة حولي، بهدف إطلاع الطلبة والطالبات على بعض جوانب التراث الكويتي القديم والعادات الكويتية وتعزيز سبل التواصل معهم وطلاعهم على بعض المعلومات التراثية والعادات الكويتية وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي وكيف أصبحت في الوقت الحالي.



وفي تعليقها على هذه الزيارة، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: سعداء في البنك التجاري الكويتي بفعاليات حملة يا زين تراثنا والرامية في مجملها إلى إحياء التراث الكويتي القديم.



وأوضحت أماني الورع أن برنامج الزيارة قد اشتمل على استضافة الحرفية شروق الصايغ لتقديم شرح تفصيلي مبسط للطلاب عن «الزبيل» وطرق استخدامه قديما ومن ثم إهداؤهم زبيلا صغيرا للذكرى، حيث نالت هذه الفعالية إعجاب الطلاب ورسمت البسمة على وجوههم.



هذا، وتم توزيع هدية تذكارية تتماشى مع فعاليات الحملة التراثية على الطلاب، وهي من الزي الكويتي القديم، البخنق للبنات، والوزار للأولاد، حيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الزي الكويتي القديم، بالإضافة إلى إقامة العديد من المسابقات التراثية المتنوعة التي لاقت تفاعلا من الحضور.



وقبل اختتام الزيارة، قام فريق قطاع التواصل المؤسسي بتوزيع الهدايا على الهيئة التدريسية والإدارية تقديرا لدورهم الفاعل وجهودهم المميزة، كما تم أيضا إهداء كتاب رسومات البنك التجاري لإدارة المدرسة لما يحتويه من لوحات ومعلومات مهمة عن التراث الكويتي القديم.