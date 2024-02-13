أعلن الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية عن انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي «المرأة العربية والسلام والأمن.. التحديات أمام النساء في المنطقة العربية» تحت شعار «وقف الحرب على غزة .. الآن وليس غدا»، وذلك يوم الخميس المقبل برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا.



وقالت رئيسة الاتحاد الشيخة فادية السعد إن المؤتمر يقام بالتعاون مع منظمة المرأة العربية ومشاركة نخبة من وزيرات المرأة وممثلي بعض المنظمات الأممية والدولية والإقليمية المعنية بشؤون المرأة، منوهة بما يمثله المؤتمر من أهمية بالغة في ظل الأحداث الدولية الراهنة وما يعكسه من جهود دولية ومحلية في مناهضة العنف ضد المرأة والطفل أثناء النزاعات المسلحة.



ولفتت السعد إلى أن المؤتمر يحظى بحضور عدد من الشخصيات النافذة منهم وزير الخارجية الأسبق في جمهورية مصر العربية السفير محمد العرابي والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أ.د.فاديا كيوان والمديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة - المكتب الإقليمي للدول العربية د.سوزان الضاغن والمستشارة في الرئاسة الفلسطينية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية فريال سالم.



وقالت إن برنامج حفل الافتتاح يشتمل على كلمة متلفزة تلقيها رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية د.مايا مرسي فضلا عن جلسة خاصة يتحدث خلالها رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية د.طارق متري حول «الحرب على غزة ومستقبل القضية الفلسطينية»، موضحة ان المؤتمر يحظى بحضور ومشاركة فاعلة في جلساته لعدد من القامات تقدم أوراق عمل مهمة تسلط الضوء على العديد من القضايا الملحة وطرحها على طاولة البحث والنقاش وتبادل وجهات النظر، ومنهم وزيرة شؤون المرأة في فلسطين د.آمال حمد، ومديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط د.رنا الحجة.



وذكرت أن المؤتمر الذي يشهد انعقاد خمس جلسات عمل يسلط الضوء على عدد من المحاور المهمة، حيث تستعرض الجلسة الأولى «دور المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ورصد جرائم الاحتلال ضد النساء والفتيات»، و«قراءة في الوضع الصحي في قطاع غزة»، و«وثيق تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة»، مبينة أن الجلسة الثانية تتناول محور «تداعيات وآثار احتلال الكويت 1990»، و«آثار النزاع المسلح في السودان على المرأة والطفل والخطوات نحو السلام»، بينما تتناول الجلسة الثالثة «محور القانون الدولي الإنساني ومنظومة القرارات الخاصة بالمرأة والسلام والأمن».



وتابعت: تتناول الجلسة الرابعة محور «من وقف النار إلى الحلول المستدامة.. كيفية العودة إلى مبادرة دولية للعدالة والأمن والسلام في فلسطين» بينما تتناول الجلسة الخامسة «مساعي الآليات الوطنية العربية في سياق تنفيذ القرار رقم 1325»، مشيرة إلى أن الجلسة الختامية ستشهد الاعلان عن إطلاق نداء الكويت حول حماية النساء والأطفال في المنطقة العربية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.