

في إطار شراكته الاستراتيجية مع شركة Great Portland العقارية، أعلن بنك Nomo (الذراع الرقمية لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان) عن استضافة المطور العقاري البريطاني «Barratt London» في خطوة تعد إضافة جديدة لتطوير سلسلة الحلول الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المبتكرة لـ Nomo وإحداث نقلة نوعية في عالم امتلاك العقارات في المملكة المتحدة.



وسيعقد اللقاء التعريفي اليوم (الثلاثاء) في برج كيبكو (Chairman Club)، لعرض أهم المشاريع العقارية لشركة «Barratt London» في المملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة، بحضور مجموعة من عملاء Nomo وGreat Portland من الأفراد والمستثمرين الراغبين في التعرف على الفرص العقارية والاستثمارية الحصرية والاستفادة من أفضل قيمة استثمارية عالية الجدوى وأنسب الحلول التمويلية العقارية.



وقال نائب المدير العام في بنك بوبيان صالح المنصور: نسعى دائما لأن نكون الأقرب إلى عملائنا، وذلك من خلال تسخير ما يمتلكه Nomo من سلسلة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية والعقارية والاستثمارية في متناولهم بسهولة والوصول معهم إلى تجربة مصرفية عالمية مدعومة بأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحقيق أعلى مستويات الحماية والأمان للعملاء.



وأضاف أن اللقاء التعريفي المرتقب مع شركة Barratt London المطور العقاري المعروف في بريطانيا بالتعاون مع Great Portland جاء بعد بحث وتحليل لآراء وتوجهات العملاء بغرض التعريف بمشاريع جديدة تلبي احتياجاتهم الأساسية الأمر الذي يرسخ حرصنا على ضرورة تقديم تجربة تمويل حصرية تتماشى مع النمو المتصاعد للاستثمار العقاري كونها تعتبر أحد أكثر أسواق العقارات جاذبية وأهمية في العالم.



وأوضح أن تنظيم مثل هذه اللقاءات من شأنه خلق قناة تواصل مباشرة مع عملائنا في Nomo تتيح لهم التعرف على ما نقدمه من خدمات تمويلية واستثمارية عقارية بمزايا تنافسية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدعومة ومزودة بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.



من جانبه، قال الشريك الإداري لشركة Great Portland عبداللطيف بسيسو: من المعروف الآن أن امتلاك عقار في المملكة المتحدة أصبح إحدى أهم ركائز الاستثمار العقاري الناجح بالنسبة للأفراد وأيضا للمستثمرين، ومن خلال خبرة Great Portland ومعرفته بأساسات الاستثمار العقاري في لندن يأتي دورنا لنقدم لعملائنا فرصا استثمارية مبنية على أسس واقعية بعد إجراء دراسات وتحليلات معتمدة للسوق العقاري، ومن ثم الحصول على أنسب الخيارات لتحقيق الاستفادة القصوى للمالك.



وأوضح أن اللقاء التعريفي يعد انطلاقه تعريفيه للعملاء المهتمين وربطهم بصورة مباشرة مع أهم المطورين العقاريين والمستشارين القانونيين المتخصصين مثل المطور العقاري Barratt London، ليتضمن اللقاء عرض أهم مشروعين سكنيين بمناطق مختلفة في العاصمة البريطانية (لندن) بمواصفاتها التفصيلية، إضافة إلى الإجابة عن كافة استفساراتهم المتعلقة بالتمويل وغيرها لتقديم مستويات عالية من الخدمة والمرونة.