«بيتك» يقود المنافسة ويحقق نمواً في قاعدة العملاء والحصة السوقية لخدمات الأفراد

سجلنا أفضل معدل أرباح وعززنا جودة الأصول.. ما نتج عنه قوة مالية ونمو مستدام

فهد المخيزيم: «بيتك» أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية

جمال الحميري: صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 945.4 مليون دينار بزيادة 30.7%



عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) المؤتمر التحليلي لأداء المجموعة للسنة المالية 2023، حيث قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود، خلال كلمته بالمؤتمر التحليلي، إن «بيتك» حقق صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 584.5 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بزيادة 63.4% مقارنة بالعام الماضي.



وأضاف الرشود أن ربحية السهم بلغت 38.49 فلسا، بزيادة 29.6% مقارنة بالعام الماضي، مبينا أن «بيتك» توج أداءه المالي المميز في 2023 بنتائج مالية سنوية قياسية، مشيرا إلى أن «بيتك» سجل أيضا أفضل معدل أرباح وأعلى معدلات في جميع المؤشرات، وعزز من جودة الأصول، وزاد الأرباح التشغيلية، ونوع الإيرادات، مما نتج عنه قوة مالية ونمو مستدام.



وأوضح أن نطاق خدمات «بيتك» اتسع ليشمل دولا استراتيجية جديدة، منها بريطانيا ومصر وغيرهما، وذلك بعد إتمام الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ـ البحرين الذي آتى ثماره خلال عامه الأول، وقد تم الانتهاء من عملية تحول «المتحد ـ البحرين» من نشاطه التقليدي إلى الإسلامي، حيث حصل البنك رسميا على رخصة مصرف تجزئة إسلامي من مصرف البحرين المركزي.



ولفت إلى أن «بيتك» واصل دوره في توفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع الكبرى لاسيما في المنطقة. وتؤكد هذه الصفقات الضخمة قوة «بيتك» المالية وقدرته العالية على تمويل المشاريع الضخمة، كما يلعب «بيتك» دورا مهما في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر شريكا استراتيجيا للمجتمع.



التحول الرقمي



وأكد الرشود أن «بيتك» يقود المنافسة ويحقق نموا في قاعدة العملاء والحصة السوقية لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، فضلا عن أنه يمضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي ومواصلة تعزيز الريادة في طرح الحلول والخدمات المالية الرقمية المبتكرة من خلال KFHOnline (على الموبايل والموقع الإلكتروني)، وأجهزة (XTM) وفروع (KFH-Go).



وكان «بيتك» قد أطلق خلال العام الماضي بنك «تم»، وهو أول بنك رقمي إسلامي في الكويت، كما أطلق منصة الدفع الرقمية «زاهب» للتجار، إلى جانب طرح العديد من الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة.



وأوضح أن «بيتك» يواصل جهوده بالاستدامة وتعزيز منتجات التمويل الأخضر سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، ولعب دورا مهما في الاستدامة عبر ربط تعاملاته المالية مع الاستدامة، وشارك في قمة COP28 الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ التي أقيمت في دبي، ويواصل «بيتك» دوره الاستثنائي في المبادرات الاجتماعية الاستراتيجية بالكويت وخارجها.



نظرة على البيئة التشغيلية



من جهته، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك» م. فهد المخيزيم إلى البيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على استراتيجية «بيتك»، إضافة إلى استعراض نتائج السنة المالية 2023.



وقال المخيزيم انه خلال العام 2023، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 75 نقطة أساس إلى 4.25% في إطار مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والحفاظ على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية.



وأضاف المخيزيم: «أشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت سيصل إلى 39.6 مليار دينار في 2023، وأن يرتفع إلى 40.8 مليار دينار في 2024 بحسب أحدث تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 3.4% في 2023. في المقابل، بلغ سعر الخام الكويتي 79.6 دولارا للبرميل في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض نسبته 0.72% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022».



التنمية الاقتصادية



وأوضح أن التنمية الاقتصادية في الكويت كانت مدفوعة خلال 2023 بجهود التنويع والاستثمار بالبنية التحتية والالتزام بالاستدامة. وفي ظل مواصلة البلاد العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وإعطاء الأولوية لخطط الاستدامة، تعتبر الكويت مؤهلة جيدا لتحقيق ازدهار اقتصادي طويل الأجل.



كما جرى انتقال سلس للسلطة بعد وفاة الأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد ـ رحمه الله ـ ليتولى مقاليد الحكم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في ديسمبر 2023، وهو ما من شأنه أن يسهم في استقرار البيئة المحلية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح لاستكمال مسيرة التنمية.



وأشار إلى أنه يتحتم على الكويت مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في رأس المال البشري لضمان النمو المستدام. ومن خلال وضع الاستراتيجيات الصحيحة في مكانها، يمكن للكويت أن تجتاز بنجاح المشهد الاقتصادي العالمي الديناميكي وأن تكون نموذجا للتنمية الاقتصادية في المنطقة.



أكبر شركة مدرجة



هذا، وتصنف وكالة «فيتش» بيت التمويل الكويتي عند درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما تصنف وكالة موديز «بيتك» عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.



ولفت المخيزيم إلى أن «بيتك» نجح في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية المجموعة، وعزز من مركزه الريادي، متغلبا على صعوبات البيئة التشغيلية والتحديات المختلفة. إضافة إلى ذلك، نتج عن معدلات السيولة الكبيرة والقاعدة الرأسمالية المتينة والأداء التشغيلي القوي تسجيل نمو في الإيرادات التشغيلية والأرباح والمحفظة التمويلية وجميع المؤشرات المالية الرئيسية.



ولفت إلى أن «بيتك» جاء في المركز الأول كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية حيث بلغت حوالي 10.6 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2023.



الأداء المالي للمجموعة



بدوره، قدم رئيس المالية للمجموعة بالتكليف ومدير عام الرقابة المالية والتقارير الرقابية، جمال الحميري، عرضا للأداء المالي لمجموعة «بيتك» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



وبين الحميري أن مجموعة «بيتك» حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بلغ 584.5 ملايين دينار بزيادة وقدرها 226.8 ملايين دينار أو 63.4% مقارنة مع العام 2022 البالغ 357.7 ملايين دينار.



ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات وانخفاض صافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق المعيار المحاسبي (IAS-29) التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المفرط» على البيانات المالية لـ(بيتك-تركيا). هذا وقد قابل ذلك جزئيا زيادة بالمصروفات التشغيلية والضرائب.



وأشار الحميري إلى أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 871.9 ملايين دينار أو بنسبة 65.9% مقارنة مع العام الماضي بسبب تضمين أرباح «الأهلي المتحد» عن عام كامل للسنة الحالية والزيادة في العوائد ومتوسط الأصول المدرة للربح.



كما بلغ صافي إيرادات التمويل 965.9 ملايين دينار، بزيادة قدرها 165.4 ملايين دينار أو 20.7% مقارنة بالعام الماضي ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 871.9 ملايين دينار والتي قابلها الزيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمقدار706.4 ملايين دينار.



وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية 945.4 ملايين دينار، بزيادة قدرها 221.1 مليون دينار أو 30.7% مقارنة بالعام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بمقدار 165.4 ملايين دينار، وإيرادات الاستثمار بمقدار140 مليون دينار، وزيادة في صافي الربح من العملات الأجنبية بمقدار 46.8 ملايين دينار، بالإضافة إلى الزيادة في إيرادات الأتعاب والعمولات بمبلغ 46.2 مليون دينار والتي قابلها بشكل رئيسي زيادة في المصروفات التشغيلية بمبلغ 166.5 ملايين دينار.



وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 515.4 ملايين دينار وهذا يعني زيادة بمقدار 166.5 ملايين دينار أو 47.7% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تجميع البيانات المالية لمجموعة الأهلي المتحد عن عام كامل 2023، بالإضافة إلى اثر التضخم المفرط بشكل رئيسي في تركيا.



وبلغت نسبة مساهمة ودائع العملاء إلي إجمالي التمويل 71.7% مقارنة بـ 71.4% في 2022، وبالنظر إلى جميع النسب المالية الرئيسية التي تعكس تحسنا في الربحية كما تم إيضاحه مسبقا، وقد زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين الملموسة (ROATE) من 16.48% إلى 20.51%، وزاد العائد على متوسط الأصول (ROAA) من 1.69% إلى 1.82%، وزادت ربحية السهم (EPS) من 29.71 فلسا إلى 38.49 فلسا، وبلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة 1.51% (وفقا لأسس احتساب بنك الكويت المركزي) في 2023. كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 308%.



تصنيفات ائتمانية قوية.. وسيولة عالية



قال عبدالوهاب الرشود إن «بيتك» يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية، ومعدلات سيولة عالية واحتياطيات رأسمالية قوية من شأنها أن تدعم نمو الأعمال والتوسعات محليا وعالميا.



وواصلت الخزانة للمجموعة أنشطتها الاستثمارية وصناعة السوق في سوق رأس المال الأولي والثانوي، حيث فاقت تداولاتها 13 مليار دولار خلال العام، واستمرت في توسيع نطاق تداولها للصكوك قصيرة الأجل من إصدارات المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM)، كما حافظت الخزانة للمجموعة على مكانتها الرائدة كمتداول رئيسي بالسوق الأولي لصكوك (IILM).



26 جائزة مرموقة من مؤسسات وجهات عالمية



قال م. فهد المخيزيم إن «بيتك» فاز بـ 26 جائزة مرموقة تقديرا لتفوقه ولما قدمه من ابتكار وخدمات ومنتجات مصرفية متطورة، من أبرزها جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» من مجلة «غلوبال فاينانس»، وجائزة «بنك العام ـ الكويت» من «ذي بانكر».



وعلاوة على ذلك، منحت مجلة يوروموني «بيتك» تصنيفات رائد سوق (Market Leader) في 5 فئات تقديرا لتفوقه وريادته على مستوى الكويت في مجالات: الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل الإسلامي.



548 مليون دينار رصيد مخصصات «بيتك» بنهاية 2023





قال جمال الحميري إن متوسط الأصول المدرة للربح ارتفع بنسبة 25.9% مقارنة بالسنة المالية 2022 وبنسبة 69.6% مقارنة بعام 2021، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى النمو في أرصدة مديني التمويل وأوراق الدين المالية.



وبالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، تراجع إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحملة على بيان الدخل للمجموعة لعام 2023 البالغ 44.4 مليون دينار بواقع 17.7 مليون دينار أو 28.5% مقارنة بالعام الماضي. وأكد الحميري أن النهج الحذر الذي يتبعه «بيتك» تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار «IFRS9» طبقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي، بمقدار 548 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023.





38 مليار دينار إجمالي الموجودات



أوضح الحميري أن إجمالي موجودات «بيتك» البالغ 38 مليار دينار ارتفع بمقدار 1.04 مليار دينار أو بنسبة 2.8% في 2023، وزاد صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.4 مليارات دينار بمقدار 625 مليون دينار أو بنسبة 3.3%.



وزادت الاستثمارات في أوراق الدين المالية البالغة قيمتها 7 مليارات دينار بمقدار 921 مليون دينار أو 15.1%، إضافة إلى ذلك، ارتفعت الودائع البالغة قيمتها 21.8 مليارات دينار لعام 2023 بمقدار 782 مليون دينار أو 3.7% مقارنة بالسنة المالية 2022.

وبلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 42.1% بنهاية 2023، وبشكل عام، واصلت المجموعة الاستفادة من المجموعة الكبيرة من الودائع ذات التكلفة المنخفضة.