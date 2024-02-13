

انطلق يوم الخميس الماضي معرض Auto Land الكويت، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 7 إلى 18 من الشهر الجاري، على أرض المعارض الدولية بمشرف في كل من الصالات (4) و(5) و(6)، ويعد Auto Land معرض السيارات الأكبر في الكويت بمشاركة أكثر من (40) علامة تجارية ووكالة سيارات، بالإضافة إلى تواجد البنوك وشركات التمويل والتأمين المختلفة ونخبة من الشركات المتخصصة في قطع غيار وأكسسوارات السيارات. وشهد حفل الافتتاح مشاركة عدد من الشخصيات البارزة وممثلي البعثات الديبلوماسية في الكويت وقيادات الشركات والعلامات التجارية بالإضافة إلى حضور جمهور غفير من محبي عالم السيارات.



وكان لـ «شيري الغانم» حضور لافت ومميز في هذا المعرض من خلال جناحها الرحب والمتميز في قاعة (4)، الذي استضاف أسطولها المتكامل من طرازات الدفع الرباعي والسيدان. شهد المعرض كذلك كشف النقاب عن تصميم «Tiggo 8 Pro Max» المتجدد بالكامل وطراز «Tiggo 7 Pro Max» الجديد كليا، بالإضافة إلى عرض سياراتها الهجينة «Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid» و«Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid».



«Tiggo 8 Pro Max» بمظهر متجدد بالكامل



ضمن سياق معرض Auto Land الكويت، كشفت «شيري الغانم» الستار عن التجديد الكامل لسيارة «Tiggo 8 Pro Max» والذي شمل العديد من خواصها التقنية والتكنولوجية بهدف تحسين تجربة القيادة وتطوير أنظمة الترفيه والأمان.



وتمتاز «Tiggo 8 pro Max» بحلتها الجديدة بمحرك عالي الكفاءة يوفر استجابة سريعة، وتسارع سلس، وأداء قوي مما يجعل من قيادتها تجربة فريدة وممتعة. وتستمد «Tiggo 8 pro Max» قوتها من محرك 2.0 TGDI، الذي يتميز بقوة قصوى تبلغ 187 كيلووات وعزم دوران يبلغ 390 نيوتن/متر. كما تم تطوير المقصورة الداخلية لضمان أقصى درجات الراحة لركابها السبعة من خلال إضافة فتحات للتكييف للصف الثالث وتطوير أنظمة تنقية الهواء داخل السيارة وفقا لأفضل المعايير العالمية. وتمنح «Tiggo 8 pro Max» لركابها تجربة حسية غامرة من خلال إضافة شاشة منحنية بقياس 24.6 بوصة ونظام «Sony» الصوتي الذي يشمل 10 مكبرات صوتية، وبإضافة إضاءة داخلية ذكية يمكن تحكم بلونها وحدتها.



«Tiggo 7 Pro Max» الأكثر مبيعا حول العالم



حققت سلسلة «Tiggo 7» نجاحا كبيرا في أكثر من 28 دولة حول العالم، حيث حافظت على مركزها الأول كأفضل سيارة دفع رباعي صينية من الفئة A لمدة عامين متتاليين. ويوفر نظام الدفع الرباعي الجديد ذو التحكم الذكي سلامة قصوى أثناء القيادة تحت مختلف الظروف، حيث يشمل ستة أوضاع للقيادة، بما في ذلك: الاقتصاد، العادي، الرياضي، الثلج، الطين، والطرق الوعرة.



وتمتاز «Tiggo 7 Pro Max» بمحرك 1.6TGDI قوي وسلس التسارع بقدرة قصوى تبلغ 145 كيلووات وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن/متر. وعلى الرغم من قدرات «Tiggo 7 Pro Max» المتميزة، إلا أنها استثنائية بقلة استهلاكها للوقود دون التأثير على مستوى وقوة الأداء.



رضا العملاء في مقدمةأولويات «صناعات الغانم»



تواصل «صناعات الغانم» سياستها المتمحورة حول رضا العملاء من خلال تقديم عروض وأسعار استثنائية وتنافسية بالإضافة إلى توفير خدمات صيانة وما بعد البيع مميزة وعالية الجودة. ويذكر أن عند شراء أي من سيارات «شيري»، تقدم «شيري الغانم» لعملائها في الكويت خدمة وصيانة مجانية لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى كفالة لمدة 6 سنوات أو 200 الف كيلومتر.



والجدير بالذكر أن بالإمكان زيارة جناح «شيري الغانم» في قاعة (4) في أرض المعارض وحتى 18 فبراير أو زيارة معارضهم في الشويخ أو الفحيحيل للتعرف على تفاصيل ومعلومات أكثر عن أسطول «شيري» المتميز.



سيارات «شيري» الهجينة Plug-In Hybrid



مع زيادة التوجهات العالمية نحو تبني الممارسات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، قدمت «شيري» أحدث ابتكاراتها وهي هندسة الطاقة العالمية QPower 4.0 والتي تجمع كل حلول الطاقة التقليدية والمستدامة مثل الوقود والطاقة الهجينة والكهرباء والطاقة الهيدروجينية. حيث تستند «شيري» على هندسة الطاقة Q-Power في إنتاج مجموعة متنوعة من المركبات بتقنية أكثر ذكاء وتصميما أكثر فاعلية واستدامة بيئة أفضل. يجمع هذا النظام بخبرة بين المحرك المزدوج، ووحدة التحكم في المحرك، وناقل الحركة في وحدة واحدة متكاملة للغاية.



وشهد جناح «شيري الغانم» عرض سيارتي «شيري» الهجينتين «Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid» و«Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid» اللتين تحافظان على جميع مميزات الطرازين العاملين بالوقود بما في ذلك حجم السيارة والمظهر والتصميم الداخلي وإعدادات التكنولوجيا الذكية. توفر سيارات «شيري» الهجينة مسافة تصل إلى 100 كم كهربائية نقية مناسبة للسفر لمسافات قصيرة. وما يميز هذه السيارات تكامل الهجين الاستثنائي بوجود 3 محركات، و3 علب تروس، و11 وضعية تشغيل تشمل الهادئ والسلس، القوي والفعال، والبيئي والتكنولوجي.



وتم ترتيب نظام البطارية ذات كثافة الطاقة العالية بخبرة وتحسينها بشكل مشترك مع جسم السيارة لضمان سلامة الوحدات الداخلية عند الاصطدام. وتقدم «شيري» ضمانا للبطارية لمدة 8 سنوات كما توفر شاحنا مجانيا عند شراء أي من سياراتها الهجينة.