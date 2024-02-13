

عبدالحميد الخطيب



أعلنت شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني عن تمديدها لعرض «قريش» يوما إضافيا ليشمل الفترة من 28 فبراير الجاري حتى 2 مارس المقبل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته تذاكر العروض الثلاثة الأولى خلال الفترة الماضية.



وينتظر الجمهور الفني في الكويت، سهرة موسيقية، تفاعلية، فريدة، اقتبس اسمها من عادة «قريش» التي يتزامن إقامتها قبيل شهر رمضان المبارك، ستحلق بهم في رحلة بصرية إلى أزمنة من الماضي الفني الرمضاني الكويتي والعربي، حيث الأعمال الرمضانية الخالدة في الذاكرة.



وقالت المنتج الإبداعي في شركة «الجابرية الحرة»، مريم الخترش: فريق العمل ارتأى تمديد فترة العرض يوما إضافيا، وذلك بعد ما تلمسه من تفاعل كبير من قبل الجمهور لحضور هذا العرض الفني، واشتياقهم لمشاهدة عروض فنية تأخذهم إلى أجواء رمضان وتبعث فيهم شعور الحنين إلى الماضي، مضيفة: سعداء بهذا الإقبال اللافت ونود أن نقدم للجمهور تجربة عرض فريدة تلامس مشاعرهم.



من جانبه، قال مخرج العمل، فهد الرحماني: توقعنا هذا الإقبال لكن الجمهور غمرنا بحماسته واستقباله للفكرة، مبينا أن «قريش» يمثل عملا استعراضيا متنوعا، سيحوي الكثير من عناصر الإبهار الملائمة لجميع الأعمار، لافتا إلى أن العمل سيقدم أفكارا جديدة سيشاهدها الجمهور لأول مرة في عالم الفن وبحلة جديدة.



وتابع الرحماني: عشق الماضي عند الكويتيين ليس فقط في الحنين له، بل إن أكثر ما يميز مجتمعنا باختلاف وتنوع أطيافه، هو اشتراكهم في ذات الذكريات الثقافية والرياضية والفنية والعادات والسلوكيات، وهو ما يجعلهم أكثر تفاعلا مع العرض لأنهم عاشوها وتفاعلوا معها قلبا وقالبا، مستطردا: نريد أن نقدم للجمهور صورة ابداعية جديدة لهذا الماضي والحاضر الجميل الذي نعيشه في الكويت، بما في ذلك أيضا من نجوم وأسماء رفعت اسم البلاد وشكلت صورة الكويت اليوم، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الجمهور متحمس لعرض يمزج بين العنصر «النوستاليجي» وجوهر شهر رمضان المبارك وطقوسه.



ولفت الرحماني إلى أن فريق العمل حرص على منح المزيد من العناية والاهتمام فيما يتعلق بترتيب الكثير من التفاصيل الدقيقة التي تشمل الديكور والإضاءة والفيديو وغيرها من المؤثرات البصرية، والتي ستمنح العرض لمسة ابداعية ستفاجئ الجمهور، مضيفا: سيكون الجمهور على موعد مع عرض استثنائي سيبقى راسخا في ذاكرتهم.



وتعمل شركة «الجابرية الحرة» - التي تأسست في عام 2018- مع المبدعين الشباب والموهوبين لإنتاج أعمال فنية متجددة ومبتكرة تخاطب من خلالها الأجيال الشابة بهدف إحداث نقلة نوعية بالقطاع الترفيهي في الكويت والمنطقة، من خلال عدد من الأعمال الفنية الناجحة، ويعتبر العمل الفني المرتقب «قريش» هو الأول خلال هذا العام الذي تطرحه الشركة، وذلك بعد مسيرة حافلة من الأعمال الابداعية المبتكرة التي قدمتها خلال السنوات الماضية، كان أبرزها «فيكم طرب: ليلة مع ميامي»، و«رحبانيات مع عمر الرحباني» وكورال «روح الشرق»، بالإضافة إلى إخراج عرض «أين تذهب هذا المساء: الثمانينات».