

بيروت - بولين فاضل



ردت الفنانة ريتا حرب على الانتقادات التي تطول المسلسلات المعربة، والتي تقول إنها تخالف قيم مجتمعنا العربي وثقافته، وقالت إنها لا تتوافق مع تلك الانتقادات، ولا تعتبرها منطقية، مشيرة إلى أن العديد من النساء يدبرن المكائد لبعضهن مثلما كان يحصل في مسلسل «ستيلتو».



وأكدت ريتا، خلال ظهورها في برنامج «تفاعلكم»، أنها تعتبر نفسها تستحق أن تلعب أدوار البطولة المطلقة، كما أنها تستحق دورا أكبر من دورها في «الخائن»، لأنها إنسانة مجتهدة، وتبذل جهدا كبيرا في عملها، لافتة إلى أن البطولة ليست تواجد الفنان في بوستر العمل، بل هي قدرته على تأدية دوره بإتقان، وتمثيل مختلف المشاهد بشكل حقيقي، كما أنها تتمثل بأهمية دوره، وكيف يسهم في تحريك أحداث العمل.