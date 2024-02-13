

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة عددا من العقوبات بحق الأندية، والفرق أبرزها حرمان نائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد من دخول الملاعب لنهاية الموسم مع غرامة قدرها 10 آلاف دينار، ومعاقبة النادي أيضا بغرامة قدرها 10 آلاف دينار مع حرمان رئيس لجنة التسويق بالنادي سعود أبوالحسن من دخول الملاعب إلى نهاية الموسم مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار، وكذلك حرمان مدير الألعاب المائية بالنادي فيصل أبوالحسن من دخول الملاعب إلى نهاية الموسم مع غرامة 2000 دينار، فضلا عن حرمان عضو الجمعية العمومية محمد العوضي من دخول الملاعب لمدة سنة ميلادية.



وبحسب بيان «الاتحاد»، تأتي العقوبات نتيجة الأحداث التي صاحبت مباراة القادسية والعربي في نصف نهائي كأس سمو الأمير، والتي شكلت إساءة إلى المنظومة الرياضية استنادا إلى نص المواد 61 و70 و79 من اللائحة.



كما قررت اللجنة منع مدير فريق القادسية عبدالله الحقان، من مرافقة الفريق لمدة مباراتين مع غرامة مالية قدرها 500 دينار، وذلك نتيجة الألفاظ التي تلفظ بها تجاه الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة «الأصفر» والفحيحيل في ربع نهائي بطولة كأس سمو الأمير استنادا للمادة 79 من لائحة الانضباط.



وفي المباراة ذاتها، قررت حرمان مدرب الفحيحيل فراس الخطيب من مرافقة الفريق لمدة مباراتين مع غرامة 1000 دينار لتكرار الهجوم على لجان الاتحاد، هذا بخلاف حرمان مدير الاحتراف بنادي الفحيحيل المحامي حسين العصفور من مرافقة الفريق لمدة مباراتين مع غرامة 1000 دينار.



وضمن قرارات لجنة الانضباط أيضا معاقبة مدرب نادي الكويت نبيل معلول بغرامة 500 دينار، نتيجة الألفاظ التي تلفظ بها بعد نهاية مباراة فريقه أمام التضامن في ربع نهائي بطولة كأس سمو الأمير.