لا يزال البريطانيون منشغلين بقصة راكب عاطل عن العمل، تمكن قبل نحو شهرين من السفر من لندن إلى نيويورك في الولايات المتحدة بلا جواز سفر أو حتى تذكرة طيران.



فقد سار كريج ستورت البالغ من العمر 46 عاما وراء مسافر آخر في مطار هيثرو بلندن ولاحقه كظله، ليتمكن من ركوب الطائرة بعيدا عن أعين الأمن وموظفي المطار ونقاط التفتيش، ما فجر جدلا كبيرا في بريطانيا، وولد إحراجا لسلطات الطيران المسؤولة. وحين صعد إلى الرحلة المتجهة نحو الولايات المتحدة، استمتع ستورت، بكل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات مجانا على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية البريطانية.



إلا أن المسؤولين في مطار نيويورك اعتقلوه حين هبط هناك في 24 ديسمبر الماضي، ليتفاجأوا بأنه لا يحمل أي وثائق، وفق ما نقلت «العربية نت» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



ثم أعيد الراكب المحظوظ إلى المملكة المتحدة، حيث سلم إلى الشرطة البريطانية، التي بدورها أودعته أحد المستشفيات في ريدينغ.



ورغم ذلك، فر لاحقا من المستشفى، ولم يحضر جلسة المحاكمة التي كان من المقرر الاستماع إليه خلالها وتوجيه تهم الاحتيال ضده، في 22 يناير الماضي.



وشنت الشرطة البريطانية حملة تفتيش واسعة بحثا عنه، ولم تتمكن من القبض عليه إلا أمس بعد أسابيع من البحث المضني.