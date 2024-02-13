أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين مقتل 3 محتجزين إسرائيليين متأثرين بإصابتهم جراء هجمات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقالت الكتائب، في بيان مقتضب وفق «شينخوا»، «نعلن مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين الثمانية الذين أعلنا عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة».



وأضاف البيان أن كتائب القسام ستؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى الثلاثة لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى.



وكانت الكتائب أعلنت أمس الاول عن مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين وإصابة 8 آخرين بجروح في قصف للجيش الإسرائيلي على القطاع.



وقالت الكتائب في بيان إن «القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وإصابة 8 آخرين إصابات خطيرة».



وأوضح البيان أن أوضاع المصابين «تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان».



ويأتي الإعلان الجديد بعد ساعات من قيام الجيش الإسرائيلي بتحرير محتجزين اثنين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة.