عبدالهادي العجمي

أكد مصدر حكومي في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" ان رواتب المتقاعدين سيتم صرفها قبل شهر مضان المبارك .

وأوضح المصدر ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستقوم بإيداع معاشات المتقاعدين ومستحقي الأنصبة في حساباتهم قبل موعدها المعتاد بوقت كاف قبل حلول الشهر الفضيل، لافتا الى ان الحكومة تتلمس هموم المتقاعدين وشؤونهم في المناسبات خاصة مصاريف شهر رمضان التي تحتاج إلى تجهيزات استثنائية . وفي السياق نفسه قال المصدر ان «التأمينات» ستودع مبالغ فروقات الزيادة لمن يعول ستة وسبعة أبناء ممن شملهم القانون رقم 121 لسنة 2023 بشأن رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، مؤكدا ان مبالغ الفروقات ستكون بأثر رجعي في حسابات مستحقيها خلال الأيام القليلة المقبلة .