أسامة أبو السعود



‏أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإنابة م. بدر العتيبي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تقم بإغلاق اي مركز من مراكز تحفيظ القرآن الكريم لوجود نقص في أعداد المحفظين والمحفظات.



ونفى العتيبي ما يتم تداوله حول إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ‏مؤكدا أن الوزارة لم تغلق أي مركز لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم في أي محافظة بل إن الوزارة تكرس اهتمامها بمراكز دور القرآن الكريم وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتعمل جاهدة على التوسع في انتشارها بجميع مناطق دولة الكويت بالمحافظات الست بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يفي باحتياجات المجتمع والحفاظ عليه التزاما بدورها وانطلاقا من خطتها الاستراتيجية ورؤيتها ورسالتها، وقد قامت بزيادة عدد المراكز المعتمدة التابعة للوزارة، بفتح (18) مركزا جديدا لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم خلال العام الدراسي الحالي 2024/2023م، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.



أما بخصوص النقص في أعداد المحفظين والمحفظات فإن الوزارة تسعى جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة له وتعمل على توفير أفضل الكوادر للعمل في مراكز تحفيظ وتعليم القرآن الكريم نظرا لما تحظى به من أهمية بالغة في دولة الكويت. كما أن الوزارة قامت بمخاطبة الجهات المعنية لتعديل أوضاع العاملين بمراكز تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للحفاظ على تواجدهم والاستفادة منهم.