أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح بنتائج جلسة المباحثات الرسمية التي جرت بين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والتي استعرضت مسيرة علاقات الأخوة الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.



وأكد رئيس مجلس الشورى البحريني في تصريح صحافي على ما تمثله زيارة صاحب السمو إلى المملكة من تجسيد للعلاقات الوثيقة بين البلدين وما تشكله من إضافة نحو تعزيز أواصر التعاون الأخوي المشترك وتحقيق المزيد من التطلعات المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء.



ونوه بما حملته هذه الزيارة من دلالات مهمة على اعتبارها الزيارة الأولى لسموه إلى مملكة البحرين بعد توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.



وأشار إلى أن مخرجات هذه الزيارة تعكس الرغبة الصادقة لدى قيادة البلدين نحو تعزيز أواصر الأخوة والتفاهم والشراكات الاستراتيجية على كافة الصعد ومن بينها تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وتوسيع آفاقها نحو تحقيق التكامل الثنائي ودعم الفرص الاقتصادية الجديدة وتطويرها.



ونوه الصالح بحرص قيادتي البلدين على توطيد وتقوية الروابط القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكامل جهودها بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويستكمل وحدتها الاقتصادية تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس.



ولفت إلى حرصهما أيضا على مناقشة مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي بما عكس الاهتمام الكبير من جانب البلدين الشقيقين تجاه دعم مختلف الجهود التي من شأنها صيانة أمن المنطقة العربية ككل وحل القضايا والخلافات القائمة بالطرق السلمية التي تحفظ حقوق كافة الأطراف وتحقق تطلعات الشعوب نحو السلام والنماء والاستقرار.