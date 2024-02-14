بحث سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الصباح مع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر تعزيز علاقات التعاون المشترك.



وقال السفير الشيخ صباح ناصر الصباح، في تصريح لـ «كونا»، إن ذلك جاء خلال زيارة أجراها للأمير فيصل بقصر الحكم في الرياض.



وأفاد بأنه استعرض مع الأمير فيصل أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزها إضافة إلى الأثر الإيجابي لزيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الأخيرة للرياض.



وأضاف السفير الشيخ صباح ناصر الصباح أن الكويت والسعودية مقبلتان على تعاون أعمق وأوسع في قادم الأيام متوقعا تحقيق تقدم كبير وتطور لافت على المستويات كافة للبلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.