قال وزير الإعلام البحريني د.رمزان النعيمي إن الزيارة «المباركة» لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى مملكة البحرين تعكس عمق علاقات المحبة المتجذرة والأخوة التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأكد الوزير النعيمي، في تصريح خاص لـ «كونا»، أن زيارة صاحب السمو إلى المملكة تعبر عما يجمع بين البحرين والكويت من إيمان راسخ بوحدة الهدف والمصير والرغبة المتبادلة في تقوية دعائم التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين.



وأوضح أن العلاقات المتينة والشراكة القائمة بين مملكة البحرين ودولة الكويت تستند إلى عمق الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين وبما يعكس حرص واهتمام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على توسيع هذه العلاقات والنهوض بها نحو آفاق أرحب تحقيقا للتطلعات والأهداف المشتركة.



وأضاف وزير الإعلام البحريني أن جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الملك حمد بن عيسى مع أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تجسد نهجا أصيلا من التعاون والتكامل بين البلدين.



ولفت إلى ان زيارة سمو الأمير تأتي في إطار الزيارات المتبادلة التي تحرص عليها دائما القيادة الحكيمة في البلدين انطلاقا من أهميتها في توطيد عرى العلاقات المتميزة وتعزيز التنسيق المشترك سواء فيما يتعلق بمجالات التعاون الثنائي أو تجاه القضايا الإقليمية والدولية لاسيما وأن البلدين يتبنيان نهجا داعما ومساندا يؤمن بأهمية بسط الأمن والسلام والمحبة في العالم باعتبارها قيما إنسانية مشتركة ووسيلة لتحقيق تطلعات الشعوب في مجال التنمية والاستقرار.



واكد النعيمي أن زيارة صاحب السمو الأمير إلى مملكة البحرين بجانب أنها ستشكل دفعة قوية في مسيرة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين ستكون ايضا فرصة لتنسيق مواقف البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتوحيد الرؤى للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة.



وأشار إلى أن حكومة المملكة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد حريصة على الارتقاء بالعلاقات البحرينية الكويتية بالشكل الذي يحقق التطلعات المشتركة وتعمل على تعزيز التنسيق المشترك مع الحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك من خلال اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين.



ولفت إلى ما يربط بين البلدين من مشاريع مشتركة واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما يجعل من مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر إشراقا وتميزا.



وتابع وزير الإعلام أن دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا تحظى بمكانة كبيرة لدى أبناء البحرين الذين يقدرون عاليا وبكل الفخر والاعتزاز المواقف المشرفة لدولة الكويت في دعم جهود التنمية في البحرين ومواقفها الثابتة والداعمة للمملكة في مختلف المحطات والظروف.



كما أكد اعتزاز شعب البحرين بما تتبناه دولة الكويت من ديبلوماسية حكيمة لتقوية أركان العمل الخليجي المشترك وتعزيز قدرته على تحقيق تطلعات شعوبه إلى جانب ما تقوم به من دور مؤثر في دعم العمل الإنساني عالميا.



وفي الختام اعرب وزير الاعلام البحريني عن تمنياته لدولة الكويت الشقيقة دوام الرفعة والازدهار والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.