

الدوحة - فريد عبدالباقي



حقق المنتخب القطري لكرة القدم قفزة هائلة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الجديد، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس أمم آسيا قطر 2023، للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1، في نهائي النسخة الـ 18 والتي أقيمت على ستاد لوسيل المونديالي.



ومن المقرر أن يعلن FIFA، عن التصنيف الجديد لشهر فبراير الجاري، حيث تمكن المنتخب القطري بفضل نتائجه في كأس آسيا وتحقيق 7 انتصارات متتالية، ليرتفع عدد انتصاراته إلى 14 مباراة متتالية في نسختي 2019 و2023، رقم قياسي، في القفز 21 مركزا دفعة واحدة ليحتل المرتبة الـ 37 عالميا والخامس آسيويا، ويعد هذا أفضل ترتيب لمنتخب قطر منذ بداية التصنيف في عام 1993.



وكان العنابي يحتل المركز الـ 58 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي قبل انطلاق كأس آسيا، محافظا على تصنيفه سادسا عربيا وآسيويا، جمع العنابي 1407.3 نقاط في المجمل العام.



وبينما احتلت اليابان المركز 18، وإيران (20)، وكوريا الجنوبية (22)، وأستراليا (23)، والسعودية (59)، وأوزبكستان (66)، والإمارات (69)، جاء المنتخب الأردني وصيف كأس آسيا في المركز 73، ليحقق هو أيضا قفزة كبيرة بعد أن احتل المركز 87 عالميا والـ 13 على مستوى قارة آسيا برصيد 1272.63 نقطة قبل إنجازه في كأس آسيا.



وجاء منتخب سلطنة عمان في المركز 81، والبحريني احتل المركز 83.



هذا، وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.



وضمت التشكيلة المثالية للبطولة 11 لاعبا من المنتخبات التي شاركت في البطولة، من بينهم 4 لاعبين من المنتخب القطري، في مقدمتهم أكرم عفيف أفضل لاعب في البطولة وهدافها، وصاحب الأهداف الـ 3 في المباراة النهائية، بالإضافة إلى مشعل برشم أفضل حارس في البطولة، والقائد حسن الهيدوس، والمدافع لوكاس مينديز.



وجاءت التشكيلة الكاملة: في حراسة المرمى مشعل برشم (قطر)، وفي خط الدفاع: لوكاس مينديز (قطر)، وعبدالله نصيب (الأردن)، وعلي البليهي (السعودية)، أما في خط الوسط فضم حسن الهيدوس (قطر)، ولي كانغ-إن (كوريا الجنوبية)، وكريج غودوين (أستراليا)، ومهدي قائدي (إيران)، فيما ضم خط الهجوم كلا من أكرم عفيف (قطر)، وأيمن حسين (العراق)، ويزن النعيمات (الأردن).