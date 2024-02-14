كشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية، عن احتلال حجم الصادرات الكويتية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2023 المرتبة السادسة خليجيا، حيث بلغت قيمتها نحو 1.72 مليار دولار، مقابل صادرات بقيمة 2.04 مليار دولار خلال 2022، فيما بلغت واردات الكويت من أميركا 2.92 مليار دولار بالعام الماضي، مقارنة مع 3.4 مليارات دولار في 2022، ليسجل الميزان التجاري بين البلدين عجزا كويتيا بقيمة 1.2 مليار دولار.



وعلى صعيد دول الخليج، فقد تقلصت صادرات دول التعاون إلى الولايات المتحدة في العام الماضي بنسبة 26.8%، لتسجل 29.05 مليار دولار، مقارنة مع صادرات في 2022 بلغت نحو 39.68 مليار دولار، كما انخفضت قيمة واردات دول التعاون من أميركا بالعام الماضي لتسجل نحو37.11 مليار دولار، مقارنة مع واردات بقيمة 41.73 مليار دولار في 2022.



وسجل الفائض التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 8.06 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة خلال عام 2023، مقابل عجز بقيمة 2.05 مليار دولار عام 2022.



واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال العام الماضي، بنحو 15.87 مليار دولار، مقارنة مع 23.27 مليار دولار، صادرات في 2022، وبلغت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة خلال عام 2023 نحو 1.145 مليار دولار، مقارنة مع 11.4 مليار دولار في 2022.



ويليها الإمارات بصادرات بلغت 6.58 مليارات دولار، فيما بلغ قيمة صادرات العام قبل الماضي نحو 6.88 مليارات دولار، ووصلت قيمة واردات الإمارات من الولايات المتحدة نحو 24.85 مليار دولار، مقارنة مع 20.83 مليار دولار في عام 2022.



وفي المرتبة الثالثة تأتي صادرات عمان لأميركا بقيمة 1.65 مليار دولار، وصدرت خلال العام قبل الماضي بقيمة 2.71 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات عمان من الولايات المتحدة نحو 1.86 مليار دولار، مقارنة مع 1.486 مليار دولار في العام قبل السابق.



وجاءت صادرات قطر إلى أميركا في المرتبة الرابعة وبلغت قيمة صادرتها بنحو 2.05 مليار دولار، وبلغت قيمة صادراتها من العام قبل الماضي 2.87 مليار دولار، وسجلت قطر واردات من الولايات المتحدة خلال عامها الماضي نحو 4.66 مليارات دولار، مقارنة مع 1.48 مليار دولار في عام 2022.



وجاءت في المرتبة الخامسة البحرين التي بلغت قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي، بنحو 1.18 مليار دولار، مقارنة بصادرات العام قبل الماضي البالغة 1.9 مليار دولار، وبلغت قيمة واردات البحرين من الولايات المتحدة نحو 1.676 مليار دولار، مقارنة مع 950 مليون دولار في عام 2022.



وأوضحت البيانات أن صادرات الولايات المتحدة الأميركية انخفضت بنسبة 2.2% خلال العام السابق إلى 2.019 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.065 تريليون دولار، بالفترة المماثلة من عام 2022، وانخفضت واردات أميركا خلال العام السابق إلى 3.084 تريليونات دولار، مقارنة بواردات العام قبل الماضي البالغة نحو 3.242 تريليونات دولار.