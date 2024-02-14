رفعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق سعر ربطة الخبز المدعوم لدى المعتمدين إلى 500 ليرة سورية، مبررة هامش الزيادة البالغ 100 ليرة كتكاليف إيصالها من الفرن إلى المستهلك، وذلك بعد ايام قليلة من رفع سعرها بنسبة 100% لتبلغ 400 ليرة في الأفران.



ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ماهر البيضة أنه تم الاتفاق على تحديد تسعير ربطة الخبز المباعة من المعتمدين في مختلف الأحياء بـ500 ليرة سورية، مشيرا إلى إجراء دراسة على الكلف الجديدة ليصار إلى اعتمادها بشكل رسمي عبر المكتب التنفيذي المختص في المحافظة.



وأضاف أن نسبة الزيادة 100 ليرة عن سعر الربطة عبر الأفران وذلك كأجور نقل وتوزيع للمادة، ولاسيما في ظل عدم وجود مسافات كبيرة لتوزع المعتمدين، ومعظمهم في أحياء تنتشر فيها أفران الخبز.



وأشار إلى أن أعداد المعتمدين في العاصمة يصل إلى 470 معتمدا، مؤكدا إلغاء اعتماد أي موزع في حال وجود مخالفة تموينية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع مختلف الشكاوى الواردة.



وأضاف أن المديرية ألغت اعتماد 500 معتمد خلال الفترة الماضية بعد ثبوت ارتكابهم لمخالفات في بيع الخبز.



وأوضح أن غالبية المعتمدين يتركزون في مناطق السكن العشوائي التي لا تتضمن منافذ بيع أخرى كالأفران أو صالات للسورية للتجارة أو أكشاك تابعة للسورية للمخابز، منوها بوجود مندوبين للجهات الحكومية لتأمين الخبز لموظفيها.



وكانت وزارة التجارة الداخلية رفعت في 5 فبراير الجاري أسعار الخبز المدعوم بنسبة 100%، إذ حددت الوزارة سعر ربطة الخبز الواحدة بوزن 1100 غرام بسعر 400 ليرة سورية بدلا من 200 ليرة سورية، إضافة لرفع سعر المازوت المخصص للأفران من 700 ليرة إلى 2000 ليرة.



وارتفعت أسعار الخبز السياحي في العاصمة دمشق في 28 يناير الفائت، ووصل سعر الربطة الكبيرة منه أسعار الخبز السياحي في العاصمة دمشق. إلى 11 ألف ليرة سورية بعد أن كانت بـ 10 آلاف ليرة والصغيرة 6500 ليرة بدلا من 5500 ليرة.