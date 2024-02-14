تبادلت أرمينيا وأذربيجان أمس الاتهام بإطلاق النار على الحدود بين هذين البلدين القوقازيين المتنازعين، في حادث أعلنت يريفان أنه أدى إلى مقتل أربعة من جنودها.



وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان صباح أمس «إن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار باتجاه مواقع قتالية أرمينية في منطقة نركين هاند، ما أدى إلى مقتل أربعة في القتال وإصابة آخر من الجانب الأرميني».



لكن حرس الحدود الأذربيجانيين أشاروا إلى أن التحرك جاء «للرد» على «استفزاز» أمس الاول من قبل الجنود الأرمينيين أدى إلى إصابة جندي أذربيجاني بجروح، وفق باكو.



وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجنود الأرمينيين فتحوا النار مرتين في وقت متأخر أمس الاول على قرية كوخانابي في منطقة تووز (شمال شرق).



وبعد انتهاء العملية أمس، أكدت إدارة حرس الحدود الأذربيجانية «تدمير الموقع العسكري الذي انطلقت منه هذه الطلقات... بالكامل»، متوعدة بأن «الرد سيكون أكثر شدة وحزما على أي استفزاز» عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.



ورفضت وزارة الدفاع الأرمينية، من جانبها، هذه الاتهامات، معتبرة أنها «لا تمتّ إلى الواقع بصلة».



ودعا الكرملين «الطرفين إلى ضبط النفس».