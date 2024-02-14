

بشرى شعبان



نظّم فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين مهرجان ومعرض «عيد وطن وتراث إكسبو الخليجي والبحري الثاني» بالتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية بمشاركة واسعة من أصحاب الحرف بمشاركة خليجية.



وقالت الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية مريم العنزي، في تصريح صحافي على هامش المعرض الذي أقيم في مدرسة فلسطين للبنين بالرميثية، إن مثل هذه المعارض التراثية يستفيد منها طلبة المدارس بالدرجة الأولى لمعرفة تراث وطنهم وإبراز تاريخ الكويت.



وأضافت العنزي أن مشاركة التربية في الفعالية تنطلق من حرصها على دعم أصحاب الحرف التراثية والشباب الكويتي المبدع وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مهن الآباء والأجداد لدى طلبة المدارس والنشء.



من جانبه، قال مؤسس الفريق الباحث محمد كمال في كلمة خلال افتتاح المعرض إنه دورته هذا العام تأتي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية وتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم وقرب الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس فريق «إكسبو 965».



وأضاف كمال أن أعضاء الفريق البالغ عددهم 185 عضوا متخصصون في 77 مجالا ما بين التراث والحرف والإبداع وشاركوا سابقا في إقامة 215 معرضا محليا و17 معرضا خارج الكويت، موضحا أن سبعة من أعضاء الفريق حصلوا على جوائز عالمية.



ووجه الشكر إلى كل من وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني لرعايتهم المعرض.



ودعا المواطنين والمقيمين إلى زيارة المعرض الذي يقام على مدار ثلاثة ايام بفترتين صباحية ومسائية للتعرف على التراث البحري والبادية ومقتنيات البيت الكويتي القديم.



ويحتوي المعرض على مقتنيات وادوات قديمة من بينها عملات قديمة ومجسمات لسفن الغوص وأحجار نادرة إضافة إلى مقتنيات الفن الإسلامي من مصاحف قديمة ومعادن وعملات إسلامية فضلا عن الاكلات الكويتية القديمة.