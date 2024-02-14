يشارك الفنانون محمد ثلاب وبدر المطيري وسارا النومس وزينب دشتي ممثلين عن الكويت وجمعية الكاريكاتير الكويتية في معرض الكاريكاتير القطري ـ الكويتي والمقام في نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي بدولة قطر الشقيقة.



وسيتم افتتاح معرض الكاريكاتير القطري ـ الكويتي بالتعاون مع جمعية الكاريكاتير الكويتية، مساء غد الأربعاء 14 الجاري الساعة 7:30 مساء بمقر النادي في سوق واقف في العاصمة الدوحة، ويتضمن المعرض لوحات كاريكاتيرية اجتماعية لمبدعي ومبدعات فن الكاريكاتير.



ويشارك في المعرض ممثلون عن الجانب القطري هم: عبدالعزيز صادق وسعد المهندي ود.عبدالله السبيعي وفاطمة النعيمي وخلود العلي وفاطمة النصف.



وصرح رئيس جمعيه الكاريكاتير الكويتية الفنان محمد ثلاب بأن الهدف من هذا المعرض هو التواصل مع الاشقاء الفنانين في قطر الشقيقة، وتبادل الخبرات والاستفادة من هذه المعارض، حيث ان الفنانين القطريين يتميزون بجرأة طرح القضايا وبخطوطهم الجميلة، وهي بادرة جدا رائعة من نادي الجسرة الثقافي، والشكر موصول للفنان القدير عبدالعزيز صادق صاحب المبادرة والفكرة في بناء جسور التواصل بي الفنانين.



كما تمنى ثلاب تكرار فكرة المعرض لتشمل فناني دول مجلس التعاون للاستفادة وتطوير فن الكاريكاتير.



ويضم المعرض العديد من اللوحات لفن الكاريكاتير الاجتماعي، وهو النسخة الرابعة لفن الكاريكاتير الذي يقيمه نادي الجسرة والمرة الأولى التي يجمع بها بين مبدعي الكويت وقطر، وشهدت المعارض السابقة مشاركة فنانين آخرين من سائر الدول الخليجية.



وإذ يحرص فنانة جمعية الكاريكاتير الكويتية على تشجيع الفن الكويتي في المحافل الدولية، فقد تمت المشاركة الفنية والثقافية بهذا المعرض وفي غيره من المعارض الدولية الأخرى.