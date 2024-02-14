

أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن نفط الكويت تنتظر تقديم العروض المالية لـ 4 مناقصات خاصة بتوريد أبراج حفر لتغطية توسع إنتاج الكويت خلال السنوات الـ 5 المقبلة.



وقال المصدر إن عقود المناقصات تشمل توريد أبراج حفر مختلفة الأحجام ما بين 1500 و3 آلاف حصان.



وذكر أن «نفط الكويت» حددت موعد 4 مارس المقبل كموعد مقترح لتقديم العروض المالية من قبل الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات.



وشدد على أن «نفط الكويت» حريصة على سرعة تنفيذ العقود النفطية، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للكويت، وزيادة قدرتها الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة. وقال إن هناك مناقصتين لتوريد أبراج حفر 1500 و3 آلاف حصان، بالإضافة إلى مناقصتين لتوريد أجهزة وأعمال مساندة للحفر المتوسط والعميق. تجدر الإشارة إلى «نفط الكويت» قدر طرحت المناقصات المذكورة في 15 و16 و20 نوفمبر 2023، وقد تم تأهيل عشرات الشركات العالمية والإقليمية والمحلية للمشاركة في المناقصات. هذا، وتسعى «نفط الكويت» إلى زيادة وتعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، وتنفيذ مشاريع رأسمالية عدة للوصول إلى الإنتاج المستهدف عبر الاستثمار في التوسع بالقدرة الإنتاجية للبلاد، حيث كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان في حفل إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040 أن الشركة تعتزم الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.650 ملايين برميل يوميا من النفط في عام 2035 والاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج حتى عام 2040، بالإضافة إلى إنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا في عام 2040، وذلك لتكون شركة نفط الكويت مثالا للتميز التشغيلي على المستوى العالمي.