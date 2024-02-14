

علي إبراهيم



كشفت أحدث بيانات سوق العمل الكويتي والصادر من الإدارة المركزية للإحصاء أن نحو 107 آلاف مواطن ومقيم دخلوا سوق العمل في أول 9 أشهر من عام 2023 ليبلغ إجمالي العاملين في الكويت نحو 2.897 مليون مواطن ومقيم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ2.79 مليون بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بزيادة بلغت 3.8%.



ويتوزع إجمالي العمالة في البلاد على 2.44 مليون وافد في القطاع الخاص والحكومي بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 2.34 مليون وافد في نهاية ديسمبر 2022، وذلك بزيادة بلغت 4.2%، فيما بلغ أعداد المواطنين في سوق العمل نحو 448.8 ألف مواطن بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 442.6 ألف كويتي بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بزيادة بلغت 1.4%.



وتفصيليا، أظهرت البيانات أن من ضمن المعينين الجدد في سوق العمل يوجد نحو 6181 مواطنا ومواطنة، بينما يبلغ عدد الوافدين بمن فيهم العمالة المنزلية نحو 100.78 ألف وافد ووافدة.



وتصدرت العمالة من الجالية الهندية قائمة أكبر الجاليات في سوق العمل الكويتي بنحو 879.5 ألف هندي وهندية بنهاية سبتمبر الماضي، إذ ارتفعت أعدادهم خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر بـ 44.9 ألف هندي وهندية مقارنة بـ 834.67 ألفا في نهاية ديسمبر 2022.



وجاءت العمالة المصرية في المرتبة الثانية بـ 479.88 ألف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر 2023 إذ انخفضت أعدادهم بسوق العمل بنحو 4372 عاملا وعاملة قياسا إلى 484.259 ألف عامل وعاملة في نهاية ديسمبر 2022، وجاء الكويتيون كثالث أكبر قوة عمل في السوق المحلي، إذ بلغت أعدادهم بنهاية سبتمبر 2023 نحو 448.8 ألف عامل وعاملة بزيادة 6181 مواطنا ومواطنة قياسا إلى 442.647 ألف كويتي وكويتية بنهاية ديسمبر 2022.



وحلت العمالة الفلبينية كرابع أكبر جالية بسوق العمل، إذ تراجعت أعدادهم من 266.9 ألفا بنهاية ديسمبر 2022 إلى 260.38 ألفا بنهاية سبتمبر 2023، وجاءت العمالة البنغلاديشية في المرتبة الخامسة بـ 256.67 ألف بنغلاديشيا وبنغلاديشية بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 241.3 ألفا بنهاية ديسمبر 2022.



الحكومي والخاص



من جهة أخرى، أظهر التوزيع العددي والنسبي للعمالة حسب أعلى 10 جنسيات وفقا للحالة والذي يبين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص باستثناء العمالة المنزلية، أن إجمالي عدد العمالة في القطاعين ارتفع بنحو 70.5 ألف عامل وعاملة ليصل إلى 2.107 مليون عامل وعاملة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 2.036 مليون عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.



وتصدر الهنود الجاليات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص بنحو 526.8 ألف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر 2023 بعدما ارتفعت أعدادهم بنحو 29.7 ألف عامل وعاملة في أول 9 أشهر من العام الحالي قياسا إلى 497 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.



وحل المصريون في المرتبة الثانية بالقطاعين الحكومي والخاص، إذ انخفضت أعدادهم بنحو 4351 مصريا ومصرية إلى 478.8 ألفا بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 483.18 ألفا في نهاية ديسمبر الماضي. وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة بعدما ارتفعت أعدادهم من 442.647 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2022 إلى 448.828 ألف مواطن ومواطنة بنهاية سبتمبر 2023، بنمو 1.4%.



وحل البنغلاديشيون في ذات القطاعات بالمرتبة الرابعة بعدما ارتفعت أعدادهم خلال أول 9 أشهر من 2023 إلى 174.55 ألف شخصا مقارنة بـ 161.9 ألفا في نهاية ديسمبر 2022.



وقفز النيباليون من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الخامسة بعدما ارتفعت أعدادهم من 62.93 ألفا في نهاية ديسمبر 2022 إلى 75.7 ألفا بنهاية سبتمبر 2023.



العمالة المنزلية



أظهرت البيانات ملامح العمالة المنزلية في سوق العمل الكويتي في ظل المتغيرات التي شهدها هذا القطاع خلال الفترة الماضية دخول 36.47 ألف عامل وعاملة منزلية إلى سوق العمل الكويتي خلال أول 9 أشهر من 2023 ليرتفع عدد العمالة المنزلية من 753.29 ألف عاملة وعاملة بنهاية ديسمبر 2022 إلى نحو 789.77 ألف عامل وعاملة بنهاية سبتمبر 2023.



وتصدرت العمالة من الجالية الهندية قائمة أعلى 10 جنسيات مصدرة للعمالة المنزلية إلى الكويت، إذ بلغ عددهم بنهاية سبتمبر 2023 نحو 352.78 ألفا مقارنة بـ 337.59 ألفا بنهاية ديسمبر 2022.



وارتفع عدد السريلانكيون من 90 ألف عامل وعاملة منزلية في ديسمبر 2022 إلى 106.68 آلاف بنهاية سبتمبر 2023، وصعد عدد العمالة النيبالية بنهاية سبتمبر 2023 إلى 28.95 ألف عامل وعاملة، مقارنة بـ 20.73 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.



وصعدت عمالة بنين من 4120 شخصا في نهاية ديسمبر 2022 إلى 5047 شخصا بنهاية سبتمبر 2023، وارتفعت إندونيسيا من نحو 1916 بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 2067 بنهاية ديسمبر 2022.



وتراجعت عمالة الفلبين من 200 ألف بنهاية ديسمبر 2022 إلى 173.7 ألفا بنهاية أول 9 أشهر من 2023، وانخفضت عمالة إثيوبيا من 8210 إلى 7516.



هنا يعمل الكويتيون



334.19 ألفا بالحكومة.. بزيادة 5301 شخص



20.45 ألفا بالنفط الحكومي.. بزيادة 456 شخصا



1548 بالقطاع النفطي الخاص.. بتراجع 116 شخصا



49.26 ألفا بالأهلي.. بتراجع 505 أشخاص



16.88 ألفا بالباب الخامس.. بزيادة 39 شخصا.