

محمود عيسى



قالت شركة «انسايدر مونكي» إن أسعار الوقود في الكويت تبقى هي الأرخص بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقا للقائمة التي أصدرتها الشركة لأرخص 10 دول من حيث أسعار الوقود حول العالم، بينما حلت الكويت في المركز الخامس عالميا، حيث يبلغ سعر الغالون 1.286 دولار.



وعزت «انسايدر مونكي» هذا الانخفاض إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لجميع المستهلكين من مواطنين ووافدين على حد سواء، مشيرة إلى أنه نظرا لأن نسبة الوافدين الذين يحملون رخصا لقيادة السيارات تشكل نحو 55% من إجمالي رخص القيادة الممنوحة في الكويت، فإن نصف الدعم الحكومي للوقود يذهب لدعم استهلاك الوافدين للوقود.



وبحسب الأرقام، فإن التكلفة السنوية الوقود بالكويت (تشمل منتجات البنزين والديزل) تبلغ نحو 976 مليون دينار (ما يعادل 3.15 مليارات دولار)، في حين تبلغ قيمة بيع هذه المنتجات نحو 651 مليون دينار (ما يعادل 2.1 مليار دولار)، وهو ما يعني أن الفارق يتجاوز 300 مليون دينار (ما يعادل 1.05 مليار دولار).



وتعتبر الكويت منتجا رئيسيا في أسواق النفط العالمية، وهي عضو في منظمة «أوپيك»، ويساهم القطاع النفطي بما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وحوالي 95% من إجمالي عائدات الصادرات، وكذلك الإيرادات العامة للبلاد.



وبالعودة إلى تقرير «انسايدر مونكي»، فقد تصدرت إيران قائمة الدول الأرخص من حيث أسعار الوقود لتحل في المركز الأول عالميا، ويعتبر البنزين الرخيص بالنسبة للإيرانيين حقا مكتسبا، حيث تمتلك بلادهم رابع أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، ويباع غالون الوقود بسعر 0.108 دولار، على ألا يتجاوز ذلك حصة شهرية تبلغ حوالي 16 غالونا، ليتضاعف السعر تقريبا لأي استهلاك يتجاوز هذا الحد.



وقد أدى الدعم الحكومي الكبير إلى إبقاء أسعار الوقود منخفضة، ولكن بسبب اتساع الفجوة بين العرض الذي تقيده طاقة التكرير المحلية، وارتفاع الطلب، اضطرت الحكومة إلى الاستفادة من احتياطياتها الاستراتيجية واستيراد البنزين لأول مرة منذ عقد من الزمن.. وفيما يلي قائمة أرخص 10 دول بالعالم من حيث أسعار الوقود:



1 ـ إيران: سعر الغالون 0.108 دولار.



2 ـ ليبيا: سعر الغالون 0.116 دولار.



3 ـ فنزويلا: سعر الغالون 0.132 دولار.



4 ـ الجزائر: سعر الغالون 1.267 دولار.



5 ـ الكويت: سعر الغالون 1.286 دولار.



6 ـ أنغولا: سعر الغالون 1.375 دولار.



7 ـ مصر: سعر الغالون 1.409 دولار.



8 ـ تركمانستان: سعر الغالون 1.625 دولار.



9 ـ ماليزيا: سعر الغالون 1.642 دولار.



10 ـ كازاخستان: سعر الغالون 1.721 دولار.