المجلس هنّأ قطر أميراً وحكومة وشعباً بمناسبة فوز المنتخب القطري لكرة القدم بكأس آسيا 2023.. وملك الأردن بحصول منتخب بلاده على المركز الثاني



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع، الذي عقد مساء أمس الأول الاثنين، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن (أمس الثلاثاء) متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة، متمنيا لسموه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.



من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق بمناسبة فوز المنتخب القطري لكرة القدم ببطولة كأس آسيا قطر 2023 مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والإمكانات التي وفرتها لاستضافة هذه البطولة.



كما أعرب مجلس الوزراء عن تهنئته لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة حصول المنتخب الأردني على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا قطر 2023، مشيدا بالأداء المتميز والروح العالية التي ظهر بها المنتخب الأردني. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية (أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء).



واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات) وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة.



وأبنّ مجلس الوزراء النائب الأسبق المغفور له بإذن الله تعالى راشد صالح التوحيد الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري بعد مسيرة طويلة من العطاء، حيث نال المغفور له بإذن الله تعالى عضوية مجلس الأمة 1963 والمجلس، إذ يستذكر جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز في الحياة البرلمانية في جميع الأصعدة والميادين لخدمة وطنه، ليتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من العناصر التابعة لقوة دفاع البحرين والقوات المسلحة الإماراتية وذلك أثناء تواجدهم في جمهورية الصومال لأغراض تدريبية، مؤكدا وقوف الكويت ومؤازرتها لأشقائها في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة أمام هذا العمل الغادر، مشددا على ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ومجلس الوزراء إذ يتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة إلى مملكة البحرين الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبيهما وإلى ذوي الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.