أسامة دياب



وسط حضور حاشد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في المنظمة الفرانكوفونية والمواطنين والمقيمين المتحدثين باللغة الفرنسية، أقامت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر الديوانية الفرانكوفونية الخامسة في محل إقامتها.



وأعربت السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر عن سعادتها بافتتاح الديوانية الفرانكوفونية الخامسة في الكويت بعد إقامتها في عدد من السفارات والدواوين الكويتية خلال العام الماضي، موضحة أن الفكرة جاءت لإيجاد مكان يجمع المتحدثين باللغة الفرنسية ليتحدثوا بكل حرية مع بعضهم البعض، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الكويتيين يحبون اللغة الفرنسية واختيار الديوانية كمكان للقاء الدوري بين المتحدثين بالفرنسية يأتي للمكانة العريقة والفريدة التي تتمتع بها الديوانية في التراث الكويتي.



وكشفت لو فليشر عن أن اللغة الفرنسية تعتبر الثانية في الكويت بعد الإنجليزية، مضيفة: اعتقد أن نحو ثلث الشعب الكويتي يفهم أساسيات اللغة الفرنسية والكثيرون يتحدثون بها بطلاقة، معربة عن سعادتها لتنامي عدد الناطقين باللغة الفرنسية في الكويت وزيادة الإقبال على الثقافة الفرنسية.



من جهته، ذكر مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في الكويت بنوا كاتالا أن أسباب إطلاقهم الديوانية الفرنسية هو وجود نحو 500 ألف شخص ناطق بالفرنسية في الكويت منهم 200 ألف كويتي وهم بحاجة إلى مكان يجتمعون به من وقت إلى آخر لتبادل الأحاديث بالفرنسية للحفاظ على حوار الحضارات.



وأضاف كاتالا: لدينا نحو 40 سفارة فرانكوفونية في الكويت و1400 مدرس فرنسي، كاشفا أن الديوانية المقبلة ستكون في السفارة اللبنانية، مبينا أن أفضل مكان لتعلم الفرنسية هو المعهد الفرنسي الذي يقدم كورسات لجميع المستويات طوال العام على أيدي معلمين متخصصين باللغة، كما أن شهاداته معتمدة للتعليم في فرنسا.















