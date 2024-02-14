بصفته وجهة للترفيه والتسوق في الكويت ومركزا مجتمعيا معاصرا، يستضيف مركز الحمراء للتسوق فعاليات معرض السدو المعاصر، والتي انطلقت في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء 6 فبراير في ديوانية الحمراء الدور الأرضي، والذي تنظمه جمعية السدو الكويتية احتفاء بالأعياد الوطنية للكويت. ودشنت المعرض رئيسة مجلس إدارة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي دعيج جابر العلي، وذلك بحضور ممثل وكيل وزارة الإعلام الجديد رئيس فريق الاحتفالات بالأعياد الوطنية في الكويت وممثلين عن شركة الحمراء العقارية.



وركز المعرض في نسخته هذا العام على التناسق بين حفظ التقاليد والابتكار في مجال فنون النسيج، إذ شهد تقديم عرض بانورامي لفنون السدو في الكويت بلمسة عصرية وفريدة. وقد ساهم أكثر من 20 فنانا بتصميمات إبداعية بأشكال مختلفة من النسيج. ويستمر المعرض طوال شهري فبراير ورمضان المبارك.