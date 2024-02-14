بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري عن أن ميزانية المشاريع التنموية مختلفة عن ميزانية الوزارة، مبينا وجود ميزانية مستقلة لكل مشروع ومعتمدة من الأمانة العامة للتخطيط، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بمشاريع الوزارة التنموية تجاوزت 60% وبناء على الإنجاز يتم الصرف. وقال ساري في تصريح للصحافيين على هامش الحفل الختامي لفعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2023 الذي أقيم أمس الأول برعاية وزير الشؤون الشيخ فراس السعود في فندق كراون بلازا، انه تم مؤخرا صدور قرارا من وزير الشؤون بشأن تشكيل فرق للتفتيش على كل الجمعيات التعاونية على مدار العام دون استثناء. وأضاف: كان معتمدا في السابق أن تقوم الفرق بالتفتيش من خلال تكليف من مدير الإدارة على جمعية معينة وبموجب القرار الجديد اصبح التفتيش على كل الجمعيات طوال العام، لافتا إلى أن «الشؤون» ملتزمة بقرار إيقاف التعيينات، وعندما يتم فتح الباب سيتم تسكين الوظائف الإشرافية، ونحرص على الالتزام بجميع قرارات الجهات الرقابية وبنهاية 2024 ستكون الوزارة في مصاف الوزارات قليلة المخالفات والملاحظات، حيث تلقت كتاب شكر من ديوان الخدمة المدنية وأصبحت «صفر ملاحظات» من الديوان.



بدوره، قال نائب رئيس مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، رائد البغلي في كلمة نيابة عن والده إبراهيم البغلي: تشرفنا برعايتنا لجائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، تعزيزا لفضيلة بر الوالدين وبر كبار السن، وبر الوطن بين أفراد المجتمع، والتي تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي.











